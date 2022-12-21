Канчельскис назвал лучшего игрока ЧМ-2022

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед»оценил игру французского нападающегона чемпионате мира 2022 года.

«Лучший игрок чемпионата мира — Мбаппе. Почему? Ребят, он забил восемь голов! Вы забьете столько? Боже мой! Я, когда играл за "Манчестер", случайно забил девять в сезоне. А человек восемь за турнир забил! Сами себя не обманывайте. Для меня Мбаппе — лучший игрок турнира!» — сказал Канчельскис «Чемпионату».

В финале чемпионата мира в Катаре Аргентина победила Францию (3:3, пенальти 4:2).

35-летний аргентинец Месси признан лучшим игроком ЧМ, 23-летний француз Мбаппе с 8 голами стал лучшим бомбардиром турнира в Катаре.