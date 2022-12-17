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    Кузнецов: Вывеска Аргентина — Франция — счастье смотреть такой футбол

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    Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказал мнение о предстоящем финале чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции.

    Сборная Аргентины
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    Сборная Аргентины

    «В финале будет очень интересное противостояние. У Франции очень хороший подбор футболистов.

    С другой стороны, у Аргентины подрастающая молодёжь, которая очень прилично выглядит на чемпионате мира. Они показали, что в будущем это будет боеспособный коллектив.

    У французов есть Жиру, Гризманн. Не думаю, что эти люди будут играть на следующем чемпионате мира, так же как и Месси.

    Поэтому для них это последний шанс: у одних — стать чемпионами мира дважды подряд, у Месси — показать, что он такой же великий, как Марадона, что при нём команда тоже выиграла чемпионат мира.

    Жду очень интересный матч. Думаю, будет забито больше двух голов, и те и те забьют.

    Для меня вывеска Аргентина — Франция — счастье смотреть такой футбол», — сказал Кузнецов Чемпионату.

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