Стало известно, почему Кокорин пропустил недавние матчи «Ариса»

Нападающий «Ариса»не участвовал в недавних матчах своей команды из-за мышечного повреждения. Об этом сообщил массажист российского футболиста Сергей Колесников.

Ранее сообщалось, что Кокорин не попал в заявку «Ариса» на четвертый матч подряд.

«Сейчас у Александра есть небольшое повреждение. Какое? Пока не будем об этом говорить. Скажу одно: это обычное мышечное повреждение, которое бывает у всех спортсменов. Эта травма появилась из-за жестких полей на Кипре. Для мышц футболиста это всегда тяжело.

Если Кокорин не играет, то он не хочет еще больше усугублять это мышечное повреждение. Главное, что это все не очень серьезно, и скоро Александр вернется на поле», — сказал Колесников, слова которого приводит Sport24.

Кокорин перешел в «Арис» в августе на правах аренды из итальянской «Фиорентины». В десяти матчах на его счету пять забитых мячей.

Напомним, Кокорин был признан лучшим игроком «Ариса» в октябре и ноябре.