ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хулиан Альварес и Лионель МессиИдеальное партнерство. Как Альварес и Месси ведут Аргентину к успеху на ЧМ-2022
  • 17:47
    • «Фламенго» выкупил Айртона у «Спартака»
  • 17:31
    • Ушел из жизни Синиша Михайлович
  • 14:12
    • Кокорин пропустит четвертый матч «Ариса» подряд
  • 13:58
    • С 2025 года в клубном чемпионате мира будут участвовать 32 команды
  • 13:42
    • Гашек отправит в НХЛ письмо с просьбой об отстранении россиян
    Все новости спорта

    Стало известно, почему Кокорин пропустил недавние матчи «Ариса»

    Футбол Александр Кокорин Высшая лига Кипра
    Нападающий «Ариса» Александр Кокорин не участвовал в недавних матчах своей команды из-за мышечного повреждения. Об этом сообщил массажист российского футболиста Сергей Колесников.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Ранее сообщалось, что Кокорин не попал в заявку «Ариса» на четвертый матч подряд.

    «Сейчас у Александра есть небольшое повреждение. Какое? Пока не будем об этом говорить. Скажу одно: это обычное мышечное повреждение, которое бывает у всех спортсменов. Эта травма появилась из-за жестких полей на Кипре. Для мышц футболиста это всегда тяжело.

    Если Кокорин не играет, то он не хочет еще больше усугублять это мышечное повреждение. Главное, что это все не очень серьезно, и скоро Александр вернется на поле», — сказал Колесников, слова которого приводит Sport24.

    Кокорин перешел в «Арис» в августе на правах аренды из итальянской «Фиорентины». В десяти матчах на его счету пять забитых мячей.

    Напомним, Кокорин был признан лучшим игроком «Ариса» в октябре и ноябре.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Марокканцы серьезно отнесутся к утешительному финалу
  • Хорватия — Марокко. Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Сумеет ли Саид Нурмагомедов одержать в UFC четвертую победу кряду?
  • Нурмагомедов — Кахрамонов. Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • В матче с Россией у Казахстана не будет шансов?
  • Россия — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.45
  • Экспресс дня 16 декабря
  • Сегодня в 23:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Хорватия — Марокко
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Кахрамонов
  • Бокс
  • Послезавтра в 01:20
    •  2.10
  • Прогноз на матч Россия — Казахстан
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Каннонир — Стрикленд
  • Бокс
  • Послезавтра в 05:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Бостон — Орландо
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.82
  • Прогноз на матч Чикаго — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.50
  • Прогноз на матч Царукян — Исмагулов
  • Бокс
  • Послезавтра в 05:00
    •  3.84
  • Прогноз на матч Даллас — Портленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры