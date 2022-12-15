«Я поеду с семьей на отдых». Глушаков пропустит декабрьский сбор «Химок»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков подтвердил, что не будет участвовать в первом сборе команды, который начнется 15 декабря.

«Я никогда в жизни не ездил в декабре на сборы. Впервые столкнулся с тем, что в декабре нужно ехать на сборы.

Это решение тренера и руководства. Может, молодых футболистов хотят посмотреть. Может, какие-то другие задачи у клуба.

Мы поговорили, пообщались. Пришли к общему пониманию, что мне, наверное, нет смысла ехать на первые сборы. Я поеду с семьей на отдых», — приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что «Химки» активно расторгают контракты со своими игроками, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и оставить в команде только тех футболистов, на которых рассчитывает главный тренер Спартак Гогниев.