Вальдано — о Месси: Долгое время сборная Аргентины не знала, как жить с гением. Теперь они научились

Экс-футболист сборной Аргентинывысказал мнение о ролив национальной команде.

«Легче закончить, как Марадона, а не как Месси. У Месси удивительный самоконтроль, который его спас.

Ему негде спрятаться. Он может приземлиться в африканской стране, в азиатской стране, он все равно Месси.

Остальные должны знать, как жить с гением. Долгое время аргентинская команда не знала этого. Теперь они научились.

Представление о том, что все одинаковые, неверно. Как можно быть равным, если ты Месси? А если ты Марадона? Надо уважать их пространство, их привычное окружение — и давать им мяч, даже если они прикрыты.

Это риск? Это реальность. Однажды Менотти (Луис Сесар Менотти — бывший главный тренер Аргентины — прим.ред.) созывает командное собрание.

Когда мы туда приходим, он говорит Марадоне, что ему нельзя входить. Менотти не хочет, чтобы тот слышал, что он собирается о нем сказать. Марадона уходит.

Менотти усаживает нас и говорит: "Так, я должен вас кое о чем спросить. Как вы думаете, сколько раз за игру вы должны отдать ему мяч?".

Возникает пауза, и он говорит: "Каждый раз. Хорошо, скажи Марадоне, чтобы он вернулся".

Было бы плохо, если Марадона об этом узнал, но нагружать гения — это хорошо. Он выигрывает матчи», — сказал Вальдано The Guardian.