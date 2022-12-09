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    Льорис: Сборная Англии готова бороться за трофеи

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    Голкипер сборной Франции Уго Льорис поделился мнением о сборной Англии, с которой «трехцветные» сыграют в 1/4 финала ЧМ-2022.

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    «Англия дошла до полуфинала на последнем чемпионате мира и заняла второе место на Евро, это настоящий прогресс.

    Эта команда готова бороться за трофеи. Им не повезло на последнем Евро, они были близки, но они здесь, чтобы победить.

    В нашей команде есть изменения, есть новое поколение игроков, которые играют в лучших европейских клубах, и они готовы бороться.

    У нас хорошая смесь опыта и молодых игроков, мы становимся сильнее шаг за шагом.

    Некоторые из нас играют и тренируются с английскими футболистами на ежедневной основе.

    Если мы можем помочь нашим товарищам по команде знаниями, полученными во время игры в своих клубах, мы это делаем.

    Англичане хороши в атаке, они высокие, у них есть игроки, которые хорошо исполняют штрафные удары.

    Мы должны быть очень сильны, но у нашей атаки есть все необходимое для того, чтобы создать им трудности», — сказал вратарь «Тоттенхэма» ESPN.

    Англия встретится с Францией в 1/4 финала ЧМ-2022 завтра, 10 декабря. С прогнозом на этот поединок можно ознакомиться по этой ссылке.

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