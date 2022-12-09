Льорис: Сборная Англии готова бороться за трофеи

Голкипер сборной Францииподелился мнением о сборной Англии, с которой «трехцветные» сыграют в 1/4 финала ЧМ-2022.

«Англия дошла до полуфинала на последнем чемпионате мира и заняла второе место на Евро, это настоящий прогресс.

Эта команда готова бороться за трофеи. Им не повезло на последнем Евро, они были близки, но они здесь, чтобы победить.

В нашей команде есть изменения, есть новое поколение игроков, которые играют в лучших европейских клубах, и они готовы бороться.

У нас хорошая смесь опыта и молодых игроков, мы становимся сильнее шаг за шагом.

Некоторые из нас играют и тренируются с английскими футболистами на ежедневной основе.

Если мы можем помочь нашим товарищам по команде знаниями, полученными во время игры в своих клубах, мы это делаем.

Англичане хороши в атаке, они высокие, у них есть игроки, которые хорошо исполняют штрафные удары.

Мы должны быть очень сильны, но у нашей атаки есть все необходимое для того, чтобы создать им трудности», — сказал вратарь «Тоттенхэма» ESPN.

Англия встретится с Францией в 1/4 финала ЧМ-2022 завтра, 10 декабря. С прогнозом на этот поединок можно ознакомиться по этой ссылке.