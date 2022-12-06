Сегодня в 22:00 по московскому времени на стадионе «Лусаил Айконик» прозвучит стартовый свисток матча, в котором определится последний четвертьфиналист чемпионата мира. Соперником сборной Португалии в 1/8 финала станет сборная Швейцарии. За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

Португалия

Сборная Португалии выиграла группу H, набрав 7 очков после трех сыгранных матчей. Подопечные Фернанду Сантуша решили задачу по выходу в плей-офф в первых двух турах, переиграв сборные Ганы (3-2) и Уругвая (2-0). В заключительном матче групповой стадии «европейские бразильцы» вышли на поле полурезервным составом и уступили южнокорейской команде со счетом 1-2, которая в итоге вышла в плей-офф вслед за португальцами.

Поражение от сборной Южной Кореи стало для португальской команды первой за четыре последних матча. Всего за 10 крайних встреч на счету коллектива Фернанду Сантуша шесть побед, одна ничья и три поражения. В ближайшей игре команде из-за травм не смогут помочь Данилу, Мендеш и Отавио.

Швейцария

Подопечные Мурата Якина вышли в плей-офф вслед за сборной Бразилии, набрав 6 очков на групповой стадии. В первом туре швейцарцы с минимальным счетом обыграли сборную Камеруна (0-1), а во второй встрече пропустили единственный гол от «селесао» и потерпели поражение (0-1). Перед заключительным туром со сборной Сербии швейцарцам для выхода в плей-офф была необходима ничья, но «красные крестоносцы» смогли забить на один мяч больше, чем балканская команда, и одержала победу в результативном матче (3-2).

Сборная Швейцарии — одна из самых бескомпромиссных команд за последнее время. За 10 крайних встреч коллектив Мурата Якина ни разу не сыграл вничью, одержав пять побед и потерпев столько же поражений.

Личные встречи

Команды недавно встречались между собой в рамках группового этапа Лиги наций. В июне этого года сборные Португалии и Швейцарии обменялись домашними победами. В Лиссабоне португальцы разгромили своего соперника со счетом 4-0, а в Женеве подопечные Мурата Якина одолели «европейских бразильцев» с минимальным счетом (1-0).

Всего за 15 очных матчей на счету португальцев шесть побед, швейцарцы выиграли четыре встречи, еще в четырех случаях была зафиксирована ничья.

Прямая речь

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин:

— «Мы играли с португальцами полгода назад, но это длительный срок, невозможно сравнивать матчи. Наша команда добилась заметного прогресса. Мы уже не только реагируем на действия соперника, но и сами можем вести игру.

Наша команда готова к тому влиянию, которое оказывает на игру Роналду, но отдельного плана действий против Роналду у нас нет».

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Португалия — Швейцария с коэффициентом 2.36.