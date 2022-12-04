Кейн о Беллингеме: Он здорово играет с мячом и без него

Форвард сборной Англииоценил игру одноклубника по сборной

Также, Кейн предположил в каком клубе Беллингем может продолжить карьеру.

«Он фантастически начал турнир, потрясающий игрок. Он здорово играет с мячом и без него, Беллингем полон энергии, выкладывается и в играх, и на тренировках.

Я действительно впечатлён, его лидерские качества на высоте, несмотря на юный возраст.

В каком клубе окажется Джуд? Я думаю, он точно сменит команду летом. Сможет ли "Ливерпуль" завлечь его? Без сомнений. Но они должны пробиться в Лигу чемпионов.

Учитывая уровень Беллингема, который также повышает участие в чемпионате мира, переход в "Манчестер Сити" или "Реал" кажется более вероятным.

Мадридцам необходимо искать замену Модричу и Кроосу. Переезд в Испанию имеет смысл», — приводит слова Кейна HITC.

Сборная Англии заняла 1-е место в группе B с 7 очками в копилке. 1/8 финала ЧМ англичане проведут против Сенегала 4 декабря. Начало встречи — в 22:00 мск.