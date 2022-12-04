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    Кейн о Беллингеме: Он здорово играет с мячом и без него

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    Форвард сборной Англии Гарри Кейн оценил игру одноклубника по сборной Джуды Беллингема.

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    Также, Кейн предположил в каком клубе Беллингем может продолжить карьеру.

    «Он фантастически начал турнир, потрясающий игрок. Он здорово играет с мячом и без него, Беллингем полон энергии, выкладывается и в играх, и на тренировках.

    Я действительно впечатлён, его лидерские качества на высоте, несмотря на юный возраст.

    В каком клубе окажется Джуд? Я думаю, он точно сменит команду летом. Сможет ли "Ливерпуль" завлечь его? Без сомнений. Но они должны пробиться в Лигу чемпионов.

    Учитывая уровень Беллингема, который также повышает участие в чемпионате мира, переход в "Манчестер Сити" или "Реал" кажется более вероятным.

    Мадридцам необходимо искать замену Модричу и Кроосу. Переезд в Испанию имеет смысл», — приводит слова Кейна HITC.

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