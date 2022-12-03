Сегодня на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе матчем Нидерланды — США стартует стадия плей-офф чемпионата мира в Катаре. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 18:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

Нидерланды

«Оранжевые» набрали семь очков на групповой стадии и стали первыми в квартете А, опередив сборные Сенегала, Эквадора и Катара. В первом туре подопечные Луи ван Гала сломили сопротивление сенегальцев, забив дважды в самой концовке, благодаря голам Гакпо и Классена. Во второй встрече голландцам пришлось изрядно помучиться со сборной Эквадора. «Оранжевые» на старте первого тайма вышли вперед, но на этом голевой запас сборной Нидерландов был исчерпан. Вторая половина встречи началась с гола нападающего Валенсии, который и зафиксировал итоговую ничью (1-1).

В заключительном туре голландцам достаточно было не проиграть крупно провалившей турнир сборной Катара, с чем подопечные Луи ван Гала успешно справились. Сборная Нидерландов отличилась дважды в каждом из таймов и оформила выход в плей-офф с первого места.

К матчу со сборной США голландцы подходят с 18-матчевой беспроигрышной серией. За этот период «оранжевые» одержали 13 побед и 8 раз сыграли вничью.

США

Сборная США до последнего тура боролась за выход из группы, сыграв в двух первых турах вничью со сборными Уэльса (1-1) и Англии (0-0) . В заключительном матче американцы встречались с прямыми конкурентами из сборной Ирана и смогли добыть заветную путевку в плей-офф. Исход противостояния решил единственный гол, забитый полузащитником «Челси» Кристианом Пулишичем на 38-й минуте игры . Благодаря этой победе, американцы закрепились на втором месте в квартете B и вместе со сборной Англии вышли в плей-офф.

Победа над сборной Ирана стала для «полосатых звезд» первой за шесть последних матчей. Всего за 10 крайних встреч сборная США одержала 3 победы, 5 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения.

Личные встречи

Команды провели между собой четыре товарищеских матча, в которых сборная Нидерландов одержала три победы, американцы выиграли одну встречу.

Прямая речь

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал:

— «Это сильная команда с физически сильными игроками. Каждому сопернику против них сложно. Это видно по результатам. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы победить.

Думаю, что сборная США хорошо развивается. Это что-то типично американское, когда прогресс идет быстро.

Многие футболисты из их состава выступают в европейских топ-клубах. Поэтому логично, что они добиваются результатов. Возможно, не все в США ожидали этого, но когда смотришь на их игру, становится понятно, на что они способны. Я ожидал, что США выйдут в плей-офф, когда посмотрел их первый матч».

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Нидерланды — США с коэффициентом 2.10.