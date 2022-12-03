ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Нидерланды — США. Онлайн

    Онлайн-трансляция первого матча 1/8 финала чемпионата мира в Катаре между сборными Нидерландов и США

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Нидерландов Сборная США
    Вся лентаСамое главное
    Япония превращается в топ-силу на чемпионатах мираЯпонии пора танцевать: как ей удается побеждать на ЧМ-2022 Мяч чемпионата мира«Янки» против «Летучего голландца», хороший шанс для Аргентины. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня Сборная АргентиныАргентина — Австралия. Онлайн
  • 15:29
    • Защитнику сборной Уругвая грозит дисквалификация на 15 матчей
  • 11:53
    • Коростелев выиграл спринт на этапе Кубка России
    Все новости спорта
    Коди Гакпо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Коди Гакпо
    Сегодня на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе матчем Нидерланды — США стартует стадия плей-офф чемпионата мира в Катаре. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 18:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    Нидерланды

    «Оранжевые» набрали семь очков на групповой стадии и стали первыми в квартете А, опередив сборные Сенегала, Эквадора и Катара. В первом туре подопечные Луи ван Гала сломили сопротивление сенегальцев, забив дважды в самой концовке, благодаря голам Гакпо и Классена. Во второй встрече голландцам пришлось изрядно помучиться со сборной Эквадора. «Оранжевые» на старте первого тайма вышли вперед, но на этом голевой запас сборной Нидерландов был исчерпан. Вторая половина встречи началась с гола нападающего Валенсии, который и зафиксировал итоговую ничью (1-1).

    В заключительном туре голландцам достаточно было не проиграть крупно провалившей турнир сборной Катара, с чем подопечные Луи ван Гала успешно справились. Сборная Нидерландов отличилась дважды в каждом из таймов и оформила выход в плей-офф с первого места.

    К матчу со сборной США голландцы подходят с 18-матчевой беспроигрышной серией. За этот период «оранжевые» одержали 13 побед и 8 раз сыграли вничью.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    США

    Сборная США до последнего тура боролась за выход из группы, сыграв в двух первых турах вничью со сборными Уэльса (1-1) и Англии (0-0) . В заключительном матче американцы встречались с прямыми конкурентами из сборной Ирана и смогли добыть заветную путевку в плей-офф. Исход противостояния решил единственный гол, забитый полузащитником «Челси» Кристианом Пулишичем на 38-й минуте игры . Благодаря этой победе, американцы закрепились на втором месте в квартете B и вместе со сборной Англии вышли в плей-офф.

    Победа над сборной Ирана стала для «полосатых звезд» первой за шесть последних матчей. Всего за 10 крайних встреч сборная США одержала 3 победы, 5 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения.

    Личные встречи

    Команды провели между собой четыре товарищеских матча, в которых сборная Нидерландов одержала три победы, американцы выиграли одну встречу.

    Прямая речь

    Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал:

    — «Это сильная команда с физически сильными игроками. Каждому сопернику против них сложно. Это видно по результатам. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы победить.

    Думаю, что сборная США хорошо развивается. Это что-то типично американское, когда прогресс идет быстро.

    Многие футболисты из их состава выступают в европейских топ-клубах. Поэтому логично, что они добиваются результатов. Возможно, не все в США ожидали этого, но когда смотришь на их игру, становится понятно, на что они способны. Я ожидал, что США выйдут в плей-офф, когда посмотрел их первый матч».

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Нидерланды — США с коэффициентом 2.10.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.58
  • Экспресс 3 декабря
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Аргентина — Австралия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Нидерланды — США
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Фьюри — Чисора
  • Бокс
  • Завтра в 01:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Англия — Сенегал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.94
  • Прогноз на матч Франция — Польша
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Тампа — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры