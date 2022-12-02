Тренер Кореи: Мы заслужили выход в плей-офф ЧМ всем, что сделали в этих трех играх

Тренер сборнойподелился впечатлениями после матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 против(2:1).

Главный тренер сборной Кореи Паулу Бенту не мог присутствовать на скамейке, так как отбывал дисквалификацию за удаление в прошлом матче.

«Мы очень счастливы, мы заслужили это всем, что сделали в этих трех играх.

Мы посвящаем эту победу народу Кореи, который нас поддерживает, игрокам и тренеру Пауло Бенту, он это заслужил.

Игра в плей-офф против Бразилии? Это большая проблема, но сейчас нужно подумать об отдыхе и восстановлении.

После этого мы подготовим план игру, как и все остальные, изучая слабые и сильные стороны, адаптируя наши характеристики к тому, каким может быть ход матча», — цитирует тренера Reuters.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Группу Н с 6 очками выиграла Португалия, со второго места в плей-офф вышла Корея (4), которая опередила уругвайцев (4 очка) благодаря большему числу забитых мячей.

Корейцы в третий раз вышли в плей-офф чемпионата мира: на домашнем первенстве в 2002 году они стали четвертыми, в 2010-м — выбыли на стадии 1/8 финала.