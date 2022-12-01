Петкович: Вторую половину матча с Бельгией комментировать не надо, вы все видели...

Нападающий сборной Хорватиипрокомментировал результат матча с Бельгией (0:0) в рамках 3-го тура группового этапа ЧМ-2022.

Хорваты набрали 5 очков и вышли в плей-офф мундиаля со второго места в группу, а бельгийцы с 4 очками закончили групповой этап на третьем месте.

«Мы ожидали сложного матча, но наша основная задача была выполнена, нам было важно выйти из группу.

Конечно, мы рассчитывали, что благодаря тому качеству, которым мы обладаем, мы это сделаем, и теперь мы едем отдыхать.

Энергичный первый тайм позади, мы знали, что бельгийцам нужно было три очка, но мы не отступали, мы искали игру, искали возможности, потому что знали, что если мы будем защищаться на 90-й минуте, это может выйти нам боком.

Мы видели, насколько опасным и качественным игроком является Ромелу Лукаку, который также переломил ход игры для Бельгии.

После отличного старта нам потребовалось некоторое время, чтобы поймать линии и контролировать большинство их игроков. Вторую половину комментировать не надо, вы все видели...», — заявил игрок Jutarnji List.

Нападающий оценил потенциальных соперников в 1/8 финала.

«У меня нет пожеланий, я предполагаю что тому, кто попадет на нас, будет нелегко, поэтому мы должны отдохнуть и подготовиться к продолжению турнира», — сказал он