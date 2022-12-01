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    Модрич: Хорватия заслужила выход в 1/8 финала ЧМ, нашим соперникам просто не будет

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    Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич подвел итоги матча с Бельгией (0:0) в рамках 3-го тура группового этапа ЧМ-2022.

    Лука Модрич
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    Лука Модрич

    Хорваты набрали 5 очков и вышли в плей-офф мундиаля со второго места в группу, а бельгийцы с 4 очками закончили групповой этап на третьем месте.

    «Мы в восторге от выхода в 1/8 финала, мы его заслужили, особенно учитывая нашу игру в последних двух матчах.

    Сегодня мы сыграли очень и очень хорошо. Были отрезки, когда нам приходилось тяжело, у соперника были отличные моменты, но были они и у нас. Мы могли снять все вопросы досрочно.

    Сейчас мы оставили на поле все, что у нас было. Все, и мы, игроки, и ребята на скамейке запасных, и тренерский штаб, и вся команда, которая с нами в Дохе. Мы все живем для этого и в конце концов были за это вознаграждены.

    Первая цель достигнута, мы вышли из группы. Сегодня мы показали, что являемся топ-командой и способны противостоять кому угодно.

    Нашим соперникам в плей-офф просто не будет», — заявил игрок Jutarnji List.

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