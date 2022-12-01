Тренер сборной Дании: Игра команды была дерьмовой, и это моя ответственность

Главный тренер сборной Даниивзял на себя ответственность за провал команды на ЧМ-2022.

Датчане покинули турнир, заняв четвертое место в группе с одним очком в трех играх. С Тунисом Дания сыграла вничью 0:0, проиграв Франции (1:2) и Австралии (0:1).

«Мы играли не на максимуме своих возможностей. Против Франции качество игры было нормальным, но не хорошим. В двух других матчах вышло еще хуже.

С футбольной точки зрения это было просто дерьмо. И я говорю здесь не о футболистах. Игра была дерьмовой, и это моя ответственность», — сказал тренер Berlingske.dk.