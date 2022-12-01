Далич: Я ожидал борьбы, Бельгия же не может сыграть плохо трижды

Главный тренер сборной Хорватиипрокомментировал ничью с Бельгией (0:0) в матче заключительного тура групповой стадии ЧМ-2022.

Хорваты набрали 5 очков и вышли в плей-офф мундиаля со второго места в группу, а бельгийцы с 4 очками закончили групповой этап на третьем месте.

«Я ожидал борьбы, Бельгия же не может сыграть плохо трижды. Хорватия была великолепна, мы отлично провели первый тайм.

У нас был чистый пенальти, ВАР снова против нас, линии рисуются как угодно. Но нас это не поколебало, мы ожидали, что у Бельгии будут моменты. Нам повезло.

Мы атаковали и шли в контратаку, это был отличный матч — тяжело смотреть, тяжело вести, тяжело играть», — приводит слова Далича Dalmatinskiportal.hr.

В 1/8 финала команда встретится со сборной, которая займет первое место в группе E.

«Испания должна быть нашим соперником. Отличная команда с отличным тренером.

У нас с ними был сложный опыт, мы проиграли в дополнительное время на Евро. Самое главное — отдохнуть, потому что впереди у нас тяжелая игра.

Там есть Олмо, которого мы очень хорошо знаем, и он важен для игры команды. Но нам все равно, кто придет, мы никого не боимся, если будем играть так, как играли против Бельгии», — сказал Далич.