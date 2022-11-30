Итальянский журналист: Кокорин — один из худших трансферов в истории Серии А

В конце августа Кокорин перешел на правах аренды в кипрский «Арис».
«Кокорин покинул "Фиорентину", да. Никто не знал, но он играл за них, ха-ха.
Как его трансфер в Италию стал возможен? Тогда клуб продал Кьезу, Бернардески. Им нужно было приобрести игрока в атаку и в "Фиорентине" сказали: "Окей, он дешевый, давайте попробуем сыграть в авантюру".
Но могу сказать однозначно — Кокорин один из худших трансферов в истории Серии А последних лет.
Мне даже нечего сказать о нем и его игре, его никто не видел!», — приводит слова Палмери «Чемпионат».