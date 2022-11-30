Итальянский журналист: Кокорин — один из худших трансферов в истории Серии А

Журналист Танкреди Палмери поделился мнением о нападающем Александре Кокорине, права на которого принадлежат «Фиорентине».

В конце августа Кокорин перешел на правах аренды в кипрский «Арис».

«Кокорин покинул "Фиорентину", да. Никто не знал, но он играл за них, ха-ха.

Как его трансфер в Италию стал возможен? Тогда клуб продал Кьезу, Бернардески. Им нужно было приобрести игрока в атаку и в "Фиорентине" сказали: "Окей, он дешевый, давайте попробуем сыграть в авантюру".

Но могу сказать однозначно — Кокорин один из худших трансферов в истории Серии А последних лет.

Мне даже нечего сказать о нем и его игре, его никто не видел!», — приводит слова Палмери «Чемпионат».