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    «Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в третьем раунде Кубка Англии

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    Состоялась жеребьевка третьего раунда Кубка Англии.

    «Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в третьем раунде Кубка Англии
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    «Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в третьем раунде Кубка Англии

    На этой стадии в борьбу вступают клубы АПЛ. «Манчестер Сити» сыграет с «Челси», «Манчестер Юнайтед» — с «Эвертоном», а «Ливерпуль» — с «Вулверхэмптоном».

    Итоги жеребьевки для клубов АПЛ:

    «Манчестер Сити» — «Челси»
    «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»
    «Оксфорд Юнайтед» — «Арсенал»
    «Тоттенхэм» — «Портсмут»
    «Шеффилд Уэнсдей» — «Ньюкасл»
    «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»
    «Мидлсбро» — «Брайтон»
    «Кардифф Сити» — «Лидс»
    «Брентфорд» — «Вест Хэм»
    «Борнмут» — «Бернли»
    «Астон Вилла» — «Стивенейдж»
    «Блэкпул» — «Ноттингем Форест»
    «Халл» — «Фулхэм»

    Матчи пройдут с 6 по 9 января 2023 года.

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