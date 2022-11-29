«Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в третьем раунде Кубка Англии

Состоялась жеребьевка третьего раунда Кубка Англии.

На этой стадии в борьбу вступают клубы АПЛ. «Манчестер Сити» сыграет с «Челси», «Манчестер Юнайтед» — с «Эвертоном», а «Ливерпуль» — с «Вулверхэмптоном».

Итоги жеребьевки для клубов АПЛ:

«Манчестер Сити» — «Челси»

«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»

«Оксфорд Юнайтед» — «Арсенал»

«Тоттенхэм» — «Портсмут»

«Шеффилд Уэнсдей» — «Ньюкасл»

«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»

«Мидлсбро» — «Брайтон»

«Кардифф Сити» — «Лидс»

«Брентфорд» — «Вест Хэм»

«Борнмут» — «Бернли»

«Астон Вилла» — «Стивенейдж»

«Блэкпул» — «Ноттингем Форест»

«Халл» — «Фулхэм»

Матчи пройдут с 6 по 9 января 2023 года.