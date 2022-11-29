«Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в третьем раунде Кубка Англии Фото: globallookpress.com
На этой стадии в борьбу вступают клубы АПЛ. «Манчестер Сити» сыграет с «Челси», «Манчестер Юнайтед» — с «Эвертоном», а «Ливерпуль» — с «Вулверхэмптоном».
Итоги жеребьевки для клубов АПЛ:
«Манчестер Сити» — «Челси»
«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»
«Оксфорд Юнайтед» — «Арсенал»
«Тоттенхэм» — «Портсмут»
«Шеффилд Уэнсдей» — «Ньюкасл»
«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»
«Мидлсбро» — «Брайтон»
«Кардифф Сити» — «Лидс»
«Брентфорд» — «Вест Хэм»
«Борнмут» — «Бернли»
«Астон Вилла» — «Стивенейдж»
«Блэкпул» — «Ноттингем Форест»
«Халл» — «Фулхэм»
Матчи пройдут с 6 по 9 января 2023 года.