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    Тренер Эквадора: К сожалению, мы допустили ошибки в ключевой игре

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    Главный тренер сборной Эквадора Густаво Альфаро прокомментировал поражение в матче ЧМ-2022 против Сенегала (1:2).

    Густаво Альфаро
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    Густаво Альфаро

    «Это тяжелый удар и большое разочарование. К сожалению, в решающем матче мы допустили ошибки.

    И это оставляет у нас плохое чувство, потому что мы хотели пройти дальше и остаться на том пути, по которому шли. Боль, которую мы все сейчас чувствуем, — огромна.

    К сожалению, разрушилась прекрасная мечта, которую эти ребята строили последние два года. Но мы должны учитывать хорошие выступления, которые у нас были, и учитывать это в будущем», — приводит слова тренера ESPN.

    Сборная Нидерландов с 7 очками заняла первое место в группе А. На второй строчке расположилась команда Сенегала (6 очков), далее идут сборные Эквадора (4) и Катара (0).

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