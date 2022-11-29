Тренер Эквадора: К сожалению, мы допустили ошибки в ключевой игре

Главный тренер сборной Эквадорапрокомментировал поражение в матче ЧМ-2022 против(1:2).

«Это тяжелый удар и большое разочарование. К сожалению, в решающем матче мы допустили ошибки.

И это оставляет у нас плохое чувство, потому что мы хотели пройти дальше и остаться на том пути, по которому шли. Боль, которую мы все сейчас чувствуем, — огромна.

К сожалению, разрушилась прекрасная мечта, которую эти ребята строили последние два года. Но мы должны учитывать хорошие выступления, которые у нас были, и учитывать это в будущем», — приводит слова тренера ESPN.

Сборная Нидерландов с 7 очками заняла первое место в группе А. На второй строчке расположилась команда Сенегала (6 очков), далее идут сборные Эквадора (4) и Катара (0).