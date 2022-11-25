Газзаев: Уэльс обыграет Иран, тут не может быть двух мнений

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКАподелился ожиданиями от матча между сборными Уэльса и Ирана во втором туре группового этапа ЧМ-2022.

«Уэльс обыграет Иран, тут даже двух мнений быть не может. Иран находится в удручающем положении, Уэльс сильнее, почти все игроки играют в АПЛ.

Так же крупно, как англичане? Не так, но, безусловно, добьются победы. Для них это важно с турнирной точки зрения», — приводит слова Газзаева «Матч ТВ».

Иран в первом туре проиграл сборной Англии со счетом 2:6, а Уэльс сыграл вничью с командой США (1:1).

Матч Уэльс — Иран пройдет 25 ноября, начало — в 13:00 мск. Специальный прогноз LiveSport.ru на эту игру можно посмотреть здесь.