Бруну Фернандеш: У меня нет проблем с Роналду

Полузащитник сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед»высказался по поводу интервью партнера по команде

«Я не читал его интервью, так что с этим все в порядке. Как я уже говорил ранее, теперь все мысли о сборной Португалии. Тренер подчеркнул, что главное здесь — это сборная и мы, поэтому нужно быть сосредоточенными на чемпионате мира.

Для Криштиану это будет пятый ЧМ, все хотят достичь в карьере такого. Все хотят сделать все возможное для своей команды. Сейчас главное — национальная команда, "Манчестер Юнайтед" будет в центре моего внимания после чемпионата мира, после 18 декабря, когда будет сыгран финал.

У меня нет проблем ни с кем. Я делаю свою работу. Ты должен уметь контролировать себя, выкладываться на полную и все», — цитирует Фернандеша Sky Sports.

Ранее он дал громкое интервью, в котором раскритиковал руководство клуба и главного тренера команды. Также порцию критики получили бывшие партнеры Криштиану по команде — Уэйн Руни и Гари Невилл.