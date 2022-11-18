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    Бруну Фернандеш: У меня нет проблем с Роналду

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    Полузащитник сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался по поводу интервью партнера по команде Криштиану Роналду.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Я не читал его интервью, так что с этим все в порядке. Как я уже говорил ранее, теперь все мысли о сборной Португалии. Тренер подчеркнул, что главное здесь — это сборная и мы, поэтому нужно быть сосредоточенными на чемпионате мира.

    Для Криштиану это будет пятый ЧМ, все хотят достичь в карьере такого. Все хотят сделать все возможное для своей команды. Сейчас главное — национальная команда, "Манчестер Юнайтед" будет в центре моего внимания после чемпионата мира, после 18 декабря, когда будет сыгран финал.

    У меня нет проблем ни с кем. Я делаю свою работу. Ты должен уметь контролировать себя, выкладываться на полную и все», — цитирует Фернандеша Sky Sports.

    Ранее он дал громкое интервью, в котором раскритиковал руководство клуба и главного тренера команды. Также порцию критики получили бывшие партнеры Криштиану по команде — Уэйн Руни и Гари Невилл.

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