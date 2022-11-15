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    «Уфа» по пенальти победила махачкалинское «Динамо» в Кубке России

    «Уфа» — «Динамо»: счет 3:2 П, обзор голов

    Футбол Фонбет Кубок России Футбол России Динамо-Махачкала Уфа
    «Уфа» на своем поле обыграла махачкалинское «Динамо» в матче 1/8 финала Кубка России.

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    Поединок завершился в серии пенальти, а в основное время команды забили по 2 гола. Роман Минаев и Дилан Ортис (пенальти) отметились у хозяев, Ражаб Магомедов сделал дубль у гостей.

    В серии пенальти «Уфа» одержала победу со счетом 4:3.

    Футбол. Россия. Кубок
    Уфа — Динамо-Махачкала 3:2
    Голы: 0:1 Magomedov R. (42'), 1:1 Роман Минаев (49'), 2:2 Magomedov R. (79') Уфа: Иван Кукушкин, Эрвинг Ботака-Иобома, Касинтура, Алексей Евсеев (Данила Емельянов, 70'), Руслан Фищенко (Артём Погосов, 85'), Артём Голубев, Алексей Никитин, Дилан Ортис, Константин Плиев, Pliev Z., Иван Темников (Роман Минаев, 46') Динамо-Махачкала: Khamkoyev K., Alibekov M., Dibirgadzhiev J. (Vagidov A., 72'), Gadzhiev A., Никита Глушков (Isaev S., 62'), Ibragimov K., Kagermazov S., Krasilnichenko O., Magomedov R., Shumakhov I., Yusupov Z. (Gasanov S., 72') Предупреждения: Kagermazov S. (38'), (61'), Vagidov A. (86')

    Следующий матч в плей-офф «Уфа» проведет с командой из РПЛ.

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