«Уфа» — «Динамо»: счет 3:2 П, обзор голов

на своем поле обыграла махачкалинскоев матче 1/8 финала Кубка России.

Поединок завершился в серии пенальти, а в основное время команды забили по 2 гола. Роман Минаев и Дилан Ортис (пенальти) отметились у хозяев, Ражаб Магомедов сделал дубль у гостей.

В серии пенальти «Уфа» одержала победу со счетом 4:3.

Футбол. Россия. Кубок Уфа — Динамо-Махачкала 3:2 Голы: 0:1 Magomedov R. (42'), 1:1 Роман Минаев (49'), 2:2 Magomedov R. (79') Уфа: Иван Кукушкин, Эрвинг Ботака-Иобома, Касинтура, Алексей Евсеев (Данила Емельянов, 70'), Руслан Фищенко (Артём Погосов, 85'), Артём Голубев, Алексей Никитин, Дилан Ортис, Константин Плиев, Pliev Z., Иван Темников (Роман Минаев, 46') Динамо-Махачкала: Khamkoyev K., Alibekov M., Dibirgadzhiev J. (Vagidov A., 72'), Gadzhiev A., Никита Глушков (Isaev S., 62'), Ibragimov K., Kagermazov S., Krasilnichenko O., Magomedov R., Shumakhov I., Yusupov Z. (Gasanov S., 72') Предупреждения: Kagermazov S. (38'), (61'), Vagidov A. (86')

Следующий матч в плей-офф «Уфа» проведет с командой из РПЛ.