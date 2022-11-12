«Манчестер Сити» — «Брентфорд»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче 16-го тура чемпионата Англиипотерпел домашнее поражение от— 1:2.

Счет матча был открыт гостями на 16-й минуте. Со стандарта с самой середины поля мяч был отправлен на линию штрафной «Сити», последовала скидка дальше, где Айван Тоуни выиграл верх и пробил под перекладину.

В добавленное к первому тайму время «горожане» заработали угловой. Де Брёйне подал от флажка, последовала скидка, после которой мяч доше до Фодена, Фил мощно с левой ноги с полулета пробил прямо в девятку.

А на 8-й добавленной минуте Айван Тони принес победу гостям. В контратаке после углового «Сити» втроем убежали игроки «пчел», прошел пас на Дасилву, который моментально прострелил в центр, откуда Тоуни замкнул в пустые ворота.