«Ливерпуль» — «Саутгемптон»: счет матча 3:1, обзор голов

В матче 16-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу над— 3:1.

Счет в матче на 6-й минуте открыли мерсисайдцы. Прошла подача Робертсона со стандартного положения в район 11-метровой отметки, откуда Роберто Фирмино затылком направил мяч по высокой дуге в дальний угол ворот.

Спустя две минуты Уорд-Праус со стандарта выполнил подачу к вратарской «Ливерпуля», где Че Адамс сыграл на опережение и головой пробил в угол ворот.

На 21-й минуте прошло несколько подач в штрафную гостей, но уже третий темп мерсисайдской атаки сработал — кросс Эллиотта получился на Дарвина Нуньеса, который с линии вратарской протолкнул мяч в угол ворот.

А на 42-й минуте Робертсон зацепился за линию офсайда и слева на скорости прострелил во вратарскую, а Нуньес в подкате замкнул атаку.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ливерпуль — Саутгемптон 3:1 Голы: 1:0 Роберто Фирмино (6'), 1:1 Че Адамс (9'), 2:1 Дарвин Нуньес (21'), 3:1 Дарвин Нуньес (42') Ливерпуль: Алисон, Трент Александер-Арнольд (Натаниел Филлипс, 87'), Джо Гомес, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон (Константинос Цимикас, 86'), Харви Эллиотт (Джеймс Милнер, 68'), Фабиньо, Тьяго, Роберто Фирмино (Алекс Окслейд-Чемберлен, 75'), Мохамед Салах, Дарвин Нуньес (Фабиу Карвалью, 87') Саутгемптон: Че Адамс, Адам Армстронг (Samuel Edozie, 59'), Стюарт Армстронг (Тео Уолкотт, 59'), Ромен Перро, Ромео Лавиа (Джо Арибо, 82'), Джеймс Уорд-Праус, Мохамед Эльюнуссип, Мохаммед Салису, Дуйе Чалета-Цар (Эйнсли Мэйтленд-Найлс, 59'), Армель Белла-Котчап (Лянцо, 72'), Гэвин Базуну Предупреждения: Дуйе Чалета-Цар (5'), Мохаммед Салису (66')

«Ливерпуль» набрал 22 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. «Саутгемптон» располагается на 19-й строчке (12 очков).

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В параллельном матче лондонский «Вест Хэм» потерпел домашнее поражение от «Лестера» — 0:2.

Счет на 8-й минуте открыл Джеймс Мэддисон, а на 78-й минуте Харви Барнс снял все вопросы о победителе.

Отметим, что на 42-й минуте Юри Тилеманс не реализовал пенальти в ворота «молотобойцев».

Футбол. Англия. Премьер-лига Вест Хэм — Лестер 0:2 Голы: 0:1 Джеймс Мэддисон (8'), 0:2 Харви Льюис Барнс (78') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Тило Керер, Крэйг Доусон, Курт Зума (Наиф Агер, 15'), Аарон Крессвел, Томаш Соучек (Пабло Форнальс, 75'), Деклан Райс, Джаррод Боуэн, Лукас Пакета, Саид Бенрахма, Джанлука Скамакка Лестер: Патсон Дака (Джейми Варди, 69'), Харви Льюис Барнс, Кирман Дьюсбери-Холл (Айосе Перес, 68'), Юри Тилеманс (Вильфред Ндиди, 55'), Джеймс Мэддисон (Деннис Прает, 25'), Бубакари Сумаре (Нампалис Менди, 69'), Люк Томас, Ваут Фас, Даниэль Амарти, Тимоти Кастань, Дэнни Уорд Предупреждения: Крэйг Доусон (41'), Лукас Пакета (60'), Вильфред Ндиди (62'), Джанлука Скамакка (85')

После этого матче «Лестер» на 14-м месте, а «Вест Хэм» на 15-м — у команд по 14 очков.