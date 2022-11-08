Шнякин и Трушечкин прокомментируют матч открытия и финал ЧМ-2022

Комментаторыбудут работать на матчах чемпионата мира по футболу-2022.

Они прокомментируют игры со стадионов в Катаре, включая матч открытия и финал.

Также в Катаре будет работать Тимур Журавель, который займется созданием специальных репортажей.

В Катар отправится и информационная бригада телеканала — заместитель генерального продюсера Василий Конов, три съемочные группы с корреспондентами Дмитрием Заниным, Евгением Моспановым и Денисом Левко, руководитель отдела футбола сайта «Матч ТВ» Сергей Астахов и корреспондент Алексей Ковалев.

Ранее стало известно, что «Матч ТВ» стал эксклюзивным правообладателем ЧМ-2022 в России, на каналах холдинга покажут все 64 матча.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря этого года. Турнир откроется матчем Катар — Эквадор 20 ноября, начало — в 19:00 по московскому времени.