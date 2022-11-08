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    Клаудиньо рассказал почему подписал новый контракт с «Зенитом»

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    Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал почему подписал новый контракт с питерским клубом.

    Клаудиньо
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    Клаудиньо

    Футболист особенно отметил возможность вписать себя в историю «Зенита», об этом сообщает Чемпионат.com.

    «Само собой, очень грустно, что мы не можем выступать в Лиге чемпионов или Лиге Европы, хотя полностью заслужили это право по спортивному принципу.

    Но я профессиональный футболист. У меня был действующий контракт — я должен был отработать его до конца. А когда в "Зените" сказали, что хотят, чтобы я остался на более продолжительный срок, потому что впереди очень важный сезон, знаковый для клуба, я понял, что и мне очень хочется остаться, хочется вписать своё имя в историю.

    Я чувствую себя здесь как дома и хочу отблагодарить клуб своей игрой», — сказал Клаудиньо.

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