Клаудиньо рассказал почему подписал новый контракт с «Зенитом»

Бразильский полузащитникрассказал почему подписал новый контракт с питерским клубом.

Футболист особенно отметил возможность вписать себя в историю «Зенита», об этом сообщает Чемпионат.com.

«Само собой, очень грустно, что мы не можем выступать в Лиге чемпионов или Лиге Европы, хотя полностью заслужили это право по спортивному принципу.

Но я профессиональный футболист. У меня был действующий контракт — я должен был отработать его до конца. А когда в "Зените" сказали, что хотят, чтобы я остался на более продолжительный срок, потому что впереди очень важный сезон, знаковый для клуба, я понял, что и мне очень хочется остаться, хочется вписать своё имя в историю.

Я чувствую себя здесь как дома и хочу отблагодарить клуб своей игрой», — сказал Клаудиньо.