ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная ИспанииВ ожидании ЧМ-2022. Возрождение «Красной фурии»
  • 16:09
    • Пике попал в заявку «Барсы» на матч с «Альмерией». Эта игра станет для Жерара прощальной
  • 13:54
    • ЦСКА не выплатил «Херенвену» за Эджуке 3,1 млн евро
  • 13:36
    • Хайкин не будет продлевать контракт с «Буде-Глимт»
  • 12:51
    • Агент Ломовицкого: Если «Рубин» после моего четвертого обращения не погасит долг, то с клуба снимут очки
  • 11:39
    • Гончаренко признан лучшим тренером октября в РПЛ
    Все новости спорта

    Зобнин: «Спартак» не может вполноги обыгрывать условные «Торпедо» или «Химки»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак Торпедо Химки РПЛ Футбол России
    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин оценил выступление команды в первой части чемпионата России.

    Роман Зобнин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роман Зобнин

    «Сейчас мы идем на втором месте, я считаю, это неплохо. Пока что неплохо. В том составе, что у нас есть, в тех возможностях и во всем, что нас окружает. Ведь если взять прошлый сезон, мы взяли Кубок России, но шли на 10‑м месте. Никого это не устраивало, и мы должны были что‑то с этим делать.

    Мы растем как команда, у нас молодые ребята. Может, где‑то нестабильные, потому что молодые, но мы проводим достаточно хороший сезон.

  • Соболев: Абаскаль запретил материться. Хочет, чтобы был рабочий подсказ — без негатива
  • Читайте по теме

    • Даже с учетом того, что лига у нас стала слабее откровенно, на нашем классе невозможно обыгрывать вполноги условные "Торпедо" или Химки», — сказал Зобнин в интервью пресс-службе красно-белых.

    «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 15-ти туров.

    Интервью с Романом Зобниным
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Штутгарт» обыграет команду экс-тренера «Краснодара»?
  • «Боруссия» М — «Штутгарт». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Оренбург» продлит ужасную серию «Оренбурга»?
  • «Химки» — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • «Спартак» прервет домашнюю серию «Сочи»?
  • «Сочи» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.99
  • Экспресс дня 4 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Боруссия М — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Химки — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч ЦСКА — Пари НН
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Герта — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Торонто — Бостон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Барселона — Альмерия
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры