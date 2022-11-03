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    «МЮ» обыграл «Реал Сосьедад», «Шериф» вышел в стыки Лиги конференций

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    В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Реал Сосьедад» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Юнайтед» — 0:1.

    «МЮ»
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    «МЮ»

    На 17-й минуте роскошная темповая атака удалась манкунианцам. Де Хеа выбил мяч к центру поля, Бруну Фернандеш головой продолжил на Роналду, а Криштиану тут же исполнил передачу между двух защитников.

    Алехандро Гарначо на скорости подхватил мяч, ворвался в штрафную и нанёс классный удар в дальний верхний угол ворот.

    Футбол. Лига Европы. Группа E
    Реал Сосьедад — Манчестер Юнайтед 0:1
    Гол: 0:1 Алехандро Гарначо (17') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Андони Горосабель (Ариц Элустондо, 58'), Робен Ле Норман, Хон Пачеко, Диего Рико Сальгуэро, Pablo Marin (Роберт Наварро, 58'), Мартин Субименди, Микель Мерино, Брайс Мендес (Игор Субельдия, 83'), Александр Сёрлот (Jon Magunazelaia, 82'), Карлос Фернандес (Андер Гевара, 73') Манчестер Юнайтед: Алехандро Гарначо (Гарри Магуайр, 83'), Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш, Кристиан Эриксен (Фред, 83'), Каземиро, Донни ван де Бек (Маркус Рашфорд, 58'), Люк Шоу, Лисандро Мартинес, Виктор Линделёф (Скотт Мактоминей, 58'), Диогу Далот, Давид де Хеа Предупреждения: Лисандро Мартинес (62'), Брайс Мендес (64'), Криштиану Роналду (72'), Карлос Фернандес (73'), Диогу Далот (88')

    В другом матче группы Е молдавский «Шериф» на своем поле взял верх над «Омонией» — 1:0.

    На 88-й минуте Безус в середине поля грубо ошибся, совершив обрезку. Тут же пошёл пас вперёд на Ибрахима Рашида, который вошёл на левый край штрафной площади гостей, на замахе обманул защитника, после чего с левой ноги пробил в ближнюю «девятку».

    Футбол. Лига Европы. Группа E
    Шериф — Омония 1:0
    Гол: 1:0 Ибрахим Аканби Рашид (87') Шериф: Максим Коваль, Армель Джуниор Зохури, Габи Жуниор Кики, Степан Раделич, Патрик Кпозо, Мусса Куабу (Эрон, 90'), Мухамед Диоп, Седрик Бадоло, Мудасиру Салифу (Ияйи Белив Атимвен, 69'), Пернамбуко (Ренан Гедес, 86'), Ибрахим Аканби Рашид Омония: Андроникос Какулис, Бруно Фелипе (Брэндон Баркер, 81'), Роман Безус, Лойзос Лойзу (Панайотис Захариу, 63'), Морету Кассаман (Миккел Дискеруд, 75'), Харалампос Харалампус (Фотис Папулис, 63'), Ян Лецьякс (Парис Псалтис, 63'), Неманья Милетич, Эктор Юсте, Фотис Кицос, Фрэнсис Узохо Предупреждения: Степан Раделич (17'), Ибрахим Аканби Рашид (68'), Роман Безус (81')

    В плей-офф вышли англичане и испанцы. Баски заняли первое место и сыграют сразу в 1/8 финала. «Шериф» занял третье место, «Омония» замкнула турнирную таблицу группы Е, не набрав ни одного очка.

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