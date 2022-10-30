«Лорьян» — «Ницца»: счет матча 1:2, обзор голов

На гол нападающего Данго Уаттара гости ответили мячами защитника Юсефа Аталя и форварда Гаэтана Лаборда .
Футбол. Франция. Лига 1
Лорьян — Ницца 1:2
Голы: 1:0 Данго Уаттара (18'), 1:1 Юсеф Аталь (61'), 1:2 Гаэтан Лаборде (69') Лорьян: Ивон-Ландри Мвого, Жедеон Калулу, Жульен Лапорт, Монтассар Тальби, Венсан Ле Гофф, Бонке Инносент, Стефан Диарра, Энцо Ле Фе, Julien Ponceau, Тео Ле Бри, Данго Уаттара Ницца: Росс Баркли, Николя Пепе, Билал Браими, Марио Лемина, Пабло Росарио, Хишем Будауи, Мельвен Бар, Данте, Жан-Клер Тодибо, Юсеф Аталь, Каспер Шмейхель Предупреждение: Марио Лемина (58')
«Лорьян» (27 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги 1, «Ницца» (16 очков) поднялась на 10-ю строчку.