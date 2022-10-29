«Валенсия» — «Барселона»: счет матча 0:1, обзор гола

В матче 12-го тура чемпионата Испаниипотерпела домашнее поражение от— 0:1.

На 51-й минуте, после кросса в штрафную гостей Маркос Андре не смог пробить в падении головой, но слегка задел мяч рукой, а Лино замкнул дальнюю штангу. И только просмотр ВАР помог разобраться — зафиксирована была игра рукой в атаке и Отменён гол.

А на 3-й добавленной минуте Рафинья выполнил мягкий заброс в штрафную левантийцев за спины защитникам, а Роберт Левандовский с большим трудом дотянулся до мяча, протолкнув его в ворота мимо вратаря.

Футбол. Испания. Примера Валенсия — Барселона 0:1 Гол: 0:1 Роберт Левандовски (90 + 3') Валенсия: Георгий Мамардашвили, Тьерри Корреа, Габриэл Паулиста, Эрай Джёмерт, Хосе Гайя, Димитри Фулкье, Уго Гильямон, Андре Алмейда, Джастин Клюйверт, Эдинсон Кавани, Lino Барселона: Ансумане Фати, Роберт Левандовски, Усман Дембеле, Френки де Йонг, Серхио Бускетс, Педри, Жорди Альба, Эрик Гарсия, Жюль Кунде, Алекс Бальде, Марк-Андре тер Штеген Предупреждения: Эрик Гарсия (21'), Маркос Алонсо (45'), Самуэль Лино (67'), Уго Гильямон (84'), Пабло Гавира (89'), Жерар Пике (90 + 2'), Димитри Фулкье (90 + 7'), Самуэль Кастильехо (90 + 8'), Ферран Торрес (90 + 8')

Каталонская команда с 31 очком занимает первое место в турнирной таблице ла лиги. «Валенсия» располагается на 10-й строчке с 15 баллами. На втором месте «Реал» (31), у которого матч в запасе.

Календарь и таблица испанской Примеры

5 ноября «Барселона» примет «Альмерию», а «Валенсия» в гостях встретится с «Реал Сосьедадом».