«Валенсия» — «Барселона»: счет матча 0:1, обзор гола

На 51-й минуте, после кросса в штрафную гостей Маркос Андре не смог пробить в падении головой, но слегка задел мяч рукой, а Лино замкнул дальнюю штангу. И только просмотр ВАР помог разобраться — зафиксирована была игра рукой в атаке и Отменён гол.
А на 3-й добавленной минуте Рафинья выполнил мягкий заброс в штрафную левантийцев за спины защитникам, а Роберт Левандовский с большим трудом дотянулся до мяча, протолкнув его в ворота мимо вратаря.
Каталонская команда с 31 очком занимает первое место в турнирной таблице ла лиги. «Валенсия» располагается на 10-й строчке с 15 баллами. На втором месте «Реал» (31), у которого матч в запасе.
Календарь и таблица испанской Примеры
5 ноября «Барселона» примет «Альмерию», а «Валенсия» в гостях встретится с «Реал Сосьедадом».