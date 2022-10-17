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    Дерби Франции за «Парижем»

    Лига 1: Итоги 11-го тура

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    «Париж» побеждает в Ле Классико
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    «Париж» побеждает в Ле Классико
    Ле Классико французского чемпионата остаётся за «Парижем». «Марсель» продолжает падение вниз по таблице. А «Нант» взлетел аж на 5 позиций и покинул зону вылета.

    Изменения в турнирной таблице

    В турнирной таблице Лиги 1 произошли три изменения по итогам матчей 11 тура. «Марсель», к примеру потерпел поражение от «Парижа» и покинул 3 место чемпионата. На эту строчку поднялся «Ланс». А «олимпийцы» теперь на 4 позиции.

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    • Поменялись местами «Ренн» (5 место) и «Монако» (6 место). Команды набрали одинаковое количество очков. Но по дополнительным показателям «монегаски» ниже в таблице.

    Календарь и таблица Лиги 1

    И рокировка в зоне вылета. Её покинул «Нант». «Канарейки» взлетели с 19-го места на 14-е. От этого полёта пострадали «Страсбург» (с 14-го на 17-е) и «Аяччо» (с 17-го на 19-е).

    Ле Классико

    Главная битва тура, а возможно и всего первого круга чемпионата Франции, прошла в Париже. Лидер турнира и действующий чемпион ПСЖ дома принимал вице-чемпиона «Марсель».

    В битве за трон сильнее оказались хозяева. Всё решил один гол. «Париж» одержал минимальную победу над «провансальцами». Решающий гол в раздевалку забил Неймар. Это было в концовке первого тайма.

    Неймар
    globallookpress.com

    Таким образом парижане набрали 29 очков. У «Марселя» осталось 23 балла и 4 место в итоге.

    Преследователи

    На 2-м месте продолжает идти «Лорьян». У «мерлузовых» — 26 очков. А это всего одна победа, чтобы достать «Париж».

    Серия из 6 победных матчей коллектива прервалась. «Лорьян» в 11-м туре не смог обыграть дома «Реймс» (0:0).

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    • Успех в игровом дне отпраздновал «Ланс». «Кроваво-золотые» обыграли «Монпелье» (1:0), набрали 24 балла и поднялись на 3 место.

    Рядом «Ренн» и «Монако». Оба клуба завоевали по 21 очку. «Ренн» в валидольном поединке нанёс поражение «Лиону» (3:2), а «Монако» упустило победу во встрече с «Клермоном» (1:1).

    Тур № 12

    Главная вывеска игрового дня — «Марсель» — «Ланс». Играют соседи по турнирной таблице. Победитель может получить возможность взобраться на 2 место в Лиге 1. Игра пройдёт в субботу, 22 октября.

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    Лидер чемпионата — «Париж» свой поединок проведёт в гостях против аутсайдера — «Аяччо». Игра состоится в пятницу, 21 октября.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В воскересенье, 23 октября «Лорьян» будет гостить у «Труа». «Ренн» отправится к «Анже», а «Монако» поедет на игру с «Лиллем».

    Матчи 12-го тура чемпионата Франции пройдут с 21 по 23 октября.

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