Осечка «Парижа», шанс «Лорьяна» и неудача «Марселя»

10-й тур французской Лиги ведущие клубы провели со знаком минус. «Париж» позволил подобраться соперникам вплотную. «Лорьян» взобрался на вторую строчку, а «Марсель» рухнул на 3 позицию.

Изменения в турнирной таблице

«Лорьян» в минувшем туре одержал победу и поднялся на 2 место в Лиге 1. Строчку вице-чемпиона уступили футболисты «Марселя». «Провансальцы» потерпели неожиданное поражение от команды из нижней части таблицы.

Кардинальные изменения коснулись зоны вылета. Из опасной черты ушли «Реймс» (с 17-го места на 15-е) и «Страсбург» (с 19-го на 14-е).

Календарь и таблица Лиги 1

«Брест» потерял несколько строчек и с 18-го опустился на последнее 20-е место. А вот «Аяччо» хоть и выиграл, но остался в зоне вылета. Из плюсов — команда поднялась с самого дна на 18 позицию.

Есть и новые лица в зоне вылета. По итогам матчей 10-го тура на 17-е место скатилось «Анже» и «Нант» оказался на 19-й позиции.

Лидеры теряют очки

Главное разочарование 12-го тура — игра чемпиона и вице-чемпиона Франции. Лидер чемпионской гонки «Париж» не смог одержать победу в гостевом поединке у «Реймса» (0:0). Момент — в этом матче не смог принять участие Месси. Причина — травма.

Парижане даже умудрились удалиться. Гости остались в меньшинстве под занавес первого тайма. Красную карточку получил Серхио Рамос.

Серхио Рамос globallookpress.com

ПСЖ после этого результата набрал 26 очков и остался на 1-м месте. Однако, в спину команды теперь дышит набравший ход «Лорьян».

«Марсель» — ещё один клуб, который не оправдал статус фаворита. «Олимпийцы» потерпели домашнее поражение от аутсайдера «Аяччо» (1:2). Автогол Балерди на 47-й минуте оказался ключевым в этой встрече.

У «Марселя» — 23 очка и уже 3 место в таблице. Выше поднялся «Лорьян». В активе этой команды 25 баллов.

«Мерлузовые» продлили победную серию до 6 матчей. В минувшем туре «Лорьян» нанёс поражение «Бресту» со счётом 2:1.

В Топе

В пятёрке сильнейших одни и те же лица. «Ланс» в 10-м туре уступил «Лиллю» (0:1). Несмотря на поражение «кроваво-золотые» сохранили за собой 4 место. У команды — 21 очко.

Приблизилось к «Лансу» в турнирной таблице «Монако». Монегаски переиграли в гостях «Монпелье» со счётом 2:0 и набрали 20 баллов в турнирной таблице.

Тур № 11

В следующем туре в Лиге 1 ожидается битва с приставкой супер. 16 октября ПСЖ принимает «Марсель».

В этом сражении будет всё. Или парижане уступят лидерство «южанам», или марсельцы отпустят ПСЖ далеко вперёд и на время забудут о перспективах на чемпионство.

Все прогнозы на Лигу 1

Открытие этого сезона «Лорьян» проведёт следующий матч дома против «Реймса». Игра запланирована на пятницу, 15 октября.

Матчи 11 тура Лиги 1 пройдут с 14 по 16 октября.