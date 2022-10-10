Осечка «Парижа», шанс «Лорьяна» и неудача «Марселя»

Изменения в турнирной таблице
«Лорьян» в минувшем туре одержал победу и поднялся на 2 место в Лиге 1. Строчку вице-чемпиона уступили футболисты «Марселя». «Провансальцы» потерпели неожиданное поражение от команды из нижней части таблицы.
Кардинальные изменения коснулись зоны вылета. Из опасной черты ушли «Реймс» (с 17-го места на 15-е) и «Страсбург» (с 19-го на 14-е).
«Брест» потерял несколько строчек и с 18-го опустился на последнее 20-е место. А вот «Аяччо» хоть и выиграл, но остался в зоне вылета. Из плюсов — команда поднялась с самого дна на 18 позицию.
Есть и новые лица в зоне вылета. По итогам матчей 10-го тура на 17-е место скатилось «Анже» и «Нант» оказался на 19-й позиции.
Лидеры теряют очки
Главное разочарование 12-го тура — игра чемпиона и вице-чемпиона Франции. Лидер чемпионской гонки «Париж» не смог одержать победу в гостевом поединке у «Реймса» (0:0). Момент — в этом матче не смог принять участие Месси. Причина — травма.
Парижане даже умудрились удалиться. Гости остались в меньшинстве под занавес первого тайма. Красную карточку получил Серхио Рамос.
ПСЖ после этого результата набрал 26 очков и остался на 1-м месте. Однако, в спину команды теперь дышит набравший ход «Лорьян».
«Марсель» — ещё один клуб, который не оправдал статус фаворита. «Олимпийцы» потерпели домашнее поражение от аутсайдера «Аяччо» (1:2). Автогол Балерди на 47-й минуте оказался ключевым в этой встрече.
У «Марселя» — 23 очка и уже 3 место в таблице. Выше поднялся «Лорьян». В активе этой команды 25 баллов.
«Мерлузовые» продлили победную серию до 6 матчей. В минувшем туре «Лорьян» нанёс поражение «Бресту» со счётом 2:1.
В Топе
В пятёрке сильнейших одни и те же лица. «Ланс» в 10-м туре уступил «Лиллю» (0:1). Несмотря на поражение «кроваво-золотые» сохранили за собой 4 место. У команды — 21 очко.
Приблизилось к «Лансу» в турнирной таблице «Монако». Монегаски переиграли в гостях «Монпелье» со счётом 2:0 и набрали 20 баллов в турнирной таблице.
Тур № 11
В следующем туре в Лиге 1 ожидается битва с приставкой супер. 16 октября ПСЖ принимает «Марсель».
В этом сражении будет всё. Или парижане уступят лидерство «южанам», или марсельцы отпустят ПСЖ далеко вперёд и на время забудут о перспективах на чемпионство.
Открытие этого сезона «Лорьян» проведёт следующий матч дома против «Реймса». Игра запланирована на пятницу, 15 октября.
Матчи 11 тура Лиги 1 пройдут с 14 по 16 октября.