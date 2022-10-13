Добро пожаловать на «Олд Траффорд», где в рамках 4-го тура Лиги Европы пройдет вторая встреча английским и кипрским клубами. За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» с 6-ю очками занимают второе место в группе и отстают от лидирующего «Реал Сосьедад» на три балла. Именно команде из Сан-Себастьяна манкунианцы уступили на старте Лиги Европы, пропустив единственный гол на 59-й минуте игры (0:1). В дальнейшем подопечные Эрика тен Хага сломили сопротивление «Шерифа» в Молдавии (2:0), а неделю назад в тяжелом матче на Кипре переиграли «Омонию» (3-2).

В чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» идет на 5-м месте после 8-ми сыгранных матчей. Всего на счету «манкунианцев» 15 очков: 5 побед и 3 поражения. В предыдущем туре «красные дьяволы» одержали волевую победу в Ливерпуле над «Эвертоном» со счетом 2-1. Голами в составе «Манчестер Юнайтед» отличились Антони и Роналду, у гостей забил Ивоби.

«Омония»

Кипрский клуб располагается на последнем месте в квартете Е. «Омония» так и не смогла набрать ни одного балла за три тура, хотя именно с «манкунианцами» в прошлом туре была ближе всего к ничьей. Ранее подопечные Нила Леннона неудачно стартовали в группе против «Шерифа», уступив с крупным счетом (0:3), а во втором туре в Сан-Себастьяне проиграли «Реал Сосьедаду» (1-2).

В чемпионате Кипра «Омония» после 6-го тура занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 9 очков (3 победы и 3 поражения). В предыдущем туре клуб из Никосии с минимальным счетом уступил на выезде «АЕЛу» (0-1).

Личные встречи

На прошлой неделе «Манчестер Юнайтед» впервые встретились в очном противостоянии. Победу одержали «красные дьяволы» (3-2).

Прямая речь

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг:

— «Я думаю, что у всех клубов одна и та же проблема — у клубов, играющих в еврокубках. У нас есть глубина, и мы способны справиться с этим. Травмы и дисквалификации случаются, но вы должны справиться с этим как команда.

Ротация состава? Всё для победы, следующая игра для нас всегда самая важная, это Лига Европы, здесь тяжело, мы хотим финишировать на первом месте в группе»

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Омония» с коэффициентом 2.54.