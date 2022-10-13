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    «Буде-Глимт» — «Арсенал». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 4-го тура Лиги Европы между норвежским «Буде-Глимт» и лондонским «Арсеналом»

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    Роб Холдинг
    Добро пожаловать в город Буде, где местная команда примет лидера Английской Премьер-лиги — «Арсенал». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 19:45 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Буде-Глимт»

    Норвежский клуб по итогам трех сыгранных матчей занимает вторую позицию в группе. На счету подопечных Кьетиля Кнутсена 4 балла: по одной победе, ничьей и поражение. В предыдущем туре норвежцы крупно проиграли «Арсеналу» на «Эмирейтс» со счетом 0-3. Это поражение стало для «Буде-Глимт» первым за три тура — ранее команда сыграла вничью в гостях с ПСВ (1-1) и обыграла дома «Цюрих» (2-1).

    В чемпионате Норвегии «Буде-Глимт» идет вторым, набрав 48 очков по итогам 25-ти туров. За 5 туров до окончания чемпионата коллектив Кнутсена отстает от лидирующего «Мольде» на 15 баллов. В предыдущем туре команда из Буде крупно обыграла дома «Сандефьорд» (4-1)

    «Арсенал»

    Лондонский клуб сыграл пока два матча в Лиге Европы, но и их хватило «канонирам», чтобы занять текущую первую строчку в группе А. В первом туре подопечные Микеля Артеты не без труда обыграли на выезде «Цюрих» (2-1), а неделю назад в первой встрече дома разгромили своего сегодняшнего соперника (3-0). Напомним, что перенесенный матч 2-го тура Лиги Европы против голландского ПСВ лондонцы проведут в следующий четверг, 20 октября.

    «Арсенал» является лидером чемпионата Англии по итогам 9-ти туров. «Канониры» набрали 24 очка и на один балл опережают идущим вторым «Манчестер Сити». Лондонцы за текущий сезон проиграли лишь раз — «Манчестер Юнайтед» в 6-м туре (1-3). В крайнем матче АПЛ «Арсенал» принимал на «Эмирейтс» «Ливерпуль» и смог добиться очередной победы со счетом 3-1. Дубль на свой счет записал Сака (один — с пенальти), еще один гол забил Мартинелли.

    Личные встречи

    На прошлой неделе команды впервые в истории провели очную встречу. Успех праздновал «Арсенал», обыграв соперника со счетом 3-0.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Буде-Глимт» — «Арсенал» с коэффициентом 2.07.

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