Месси и Мбаппе пропустят ближайший матч «ПСЖ» с «Реймсом»

Лионель Месси Фото: globallookpress.com
На дополнительном медицинском обследовании у Месси диагностировали контрактуру икроножной мышцы. При этом травма не носит серьёзный характер. Новая информация будет опубликована в воскресенье.
Мбаппе оправляется от проблем с сердцем. Преснел Кимпембе также продолжает реабилитацию в тренировочном центре. Ренату Саншеш возобновил индивидуальные тренировки, его возвращение в общую группу ожидается на следующей неделе.
Матч «ПСЖ» — «Реймс» состоится завтра, 8 октября, и начнётся в 22:00 мск.