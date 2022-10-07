Месси и Мбаппе пропустят ближайший матч «ПСЖ» с «Реймсом»

Нападающие «ПСЖ»не попали в заявку парижского клуба на игру 10-го тура чемпионата Франции с «Реймсом». Об этом сообщает пресс-служба парижского клуба.

На дополнительном медицинском обследовании у Месси диагностировали контрактуру икроножной мышцы. При этом травма не носит серьёзный характер. Новая информация будет опубликована в воскресенье.

Мбаппе оправляется от проблем с сердцем. Преснел Кимпембе также продолжает реабилитацию в тренировочном центре. Ренату Саншеш возобновил индивидуальные тренировки, его возвращение в общую группу ожидается на следующей неделе.

Матч «ПСЖ» — «Реймс» состоится завтра, 8 октября, и начнётся в 22:00 мск.