ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» — «Милан»«Челси» идет на взлет. Команда Грэма Поттера разобрала чемпиона Италии
  • 00:02
    • Гол и пас Родриго помогли «Реалу» победить «Шахтер»
  • 23:57
    • ПСЖ упустил победу над «Бенфикой» из-за автогола
  • 23:55
    • Дубль Рабьо помог «Ювентусу» обыграть «Маккаби» из Хайфы
  • 23:54
    • «Челси» крупно обыграл «Милан» в домашнем матче Лиги чемпионов
  • 23:51
    • «Манчестер Сити» разгромил «Копенгаген», у Холанна дубль
    Все новости спорта

    «Севилья» уволила Лопетеги после разгрома от «Боруссии»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Севилья Примера (Ла Лига) Футбол Испании Лига чемпионов Боруссия Д Футбол Германии Вулверхэмптон АПЛ Футбол Англии
    Испанская «Севилья» объявила об увольнении главного тренера Хулена Лопетеги.

    Хулен Лопетеги
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хулен Лопетеги

    56-летний испанский специалист потерял работу после разгрома от дортмундской «Боруссии» (1:4) в матче Лиги чемпионов в рамках 3-го тура группового этапа.

  • Жертва обстоятельств. «Севилья» в беде, но спасет ли ее увольнение Хулена Лопетеги?
  • В андалузском клубе назрела очередная тренерская рокировка
  • Вчера

    • Лопетеги возглавлял «Севилью» с 2019 года. Под его руководством команда провела 170 матчей и завоевала трофей Лиги Европы в сезоне-2019/20. .

    В текущем сезоне андалузский клуб продемонстрировал худший старт в Примере с сезона‑1996/97, набрав пять очков в семи турах. Команда занимает 17‑е место в чемпионате Испании.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Ранее сообщалось, что Лопетеги может возглавить английский «Вулверхэмптон», а его место в испанском клубе займет экс-наставник «Марселя» Хорхе Сампаоли.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команда Черчесова продлит победную серию в Лиге Европы?
  • «Црвена Звезда» — «Ференцварош». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Ожидается результативны поединок
  • «Шериф» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Манчестер Юнайтед» уверенно наберет очки
  • «Омония» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.81
  • Экспресс дня 6 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Шериф — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Омония — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.62
  • Прогноз на матч Ренн — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рома — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Арсенал — Буде-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Фрайбург — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры