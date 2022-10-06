«Севилья» уволила Лопетеги после разгрома от «Боруссии»

Испанскаяобъявила об увольнении главного тренера

56-летний испанский специалист потерял работу после разгрома от дортмундской «Боруссии» (1:4) в матче Лиги чемпионов в рамках 3-го тура группового этапа.

Лопетеги возглавлял «Севилью» с 2019 года. Под его руководством команда провела 170 матчей и завоевала трофей Лиги Европы в сезоне-2019/20. .

В текущем сезоне андалузский клуб продемонстрировал худший старт в Примере с сезона‑1996/97, набрав пять очков в семи турах. Команда занимает 17‑е место в чемпионате Испании.

Календарь и таблица испанской Примеры

Ранее сообщалось, что Лопетеги может возглавить английский «Вулверхэмптон», а его место в испанском клубе займет экс-наставник «Марселя» Хорхе Сампаоли.