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    • «Боруссия» забила 4 мяча «Севилье»
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    «Боруссия» забила 4 мяча «Севилье»

    «Севилья» — «Боруссия» Д: счет 1:4, обзор голов

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    «Севилья» принимала дортмундскую «Боруссию» в матче 3-го тура Лиги чемпионов группы G. Поединок закончился победой гостей со счетом 4:1.

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    В первом тайме Рафаэль Геррейро открыл счет после передачи Джуда Беллингема, который в конце 45-минутки удвоил результат. Карим Адейеми отправил соперника в раздевалку с тремя пропущенными.

    После перерыва Юссеф Эн-Несири сократил разрыв, но Юлиан Брандт убил все надежды севильцев в этом матче. В двух последних эпизодах с голами гостей ассистом отметился Юссуф Мукоко.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа G
    Севилья — Боруссия Д 1:4
    Голы: 0:1 Рафаэл Геррейру (6'), 0:2 Джуд Беллингхэм (41'), 0:3 Карим Адейеми (43'), 1:3 Юссеф Эн-Несири (51'), 1:4 Юлиан Брандт (75') Севилья: Яссин Буну, Jose Carmona, Неманья Гудель, Kike Salas, Хесус Навас (Гонсало Монтьель, 46'), Жоан Жордан (Каспер Дольберг, 77'), Иван Ракитич (Томас Делейни, 62'), Алекс Теллес, Сусо (Эрик Ламела, 46'), Юссеф Эн-Несири, Иско (Алехандро Гомес, 62') Боруссия Д: Юлиан Брандт (Торган Азар, 85'), Юссуфа Мукоко (Антони Модест, 80'), Карим Адейеми (Дониелл Мален, 64'), Салих Озкан (Антониос Пападопулос, 85'), Эмре Джан, Джуд Беллингхэм, Рафаэл Геррейру (Tom Rothe, 80'), Нико Шлоттербек, Никлас Зюле, Тома Мёнье, Alexander Meyer Предупреждения: Неманья Гудель (3'), Эрик Ламела (68'), Салих Озкан (69')

    «Боруссия» набрала 6 очков и закрепилась на 2-м месте группы. «Севилья» осталась третьей, а отставание от соперника составляет 5 пунктов.

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