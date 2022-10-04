Тарханов: Давно пора вернуться к системе «весна-осень»

Бывший тренер клубов РПЛвысказался о возможном переходена систему «весна-осень».

«Я считаю идею перейти на "весну-осень" нормальной. Потому что по ходу сезона во Второй лиге очень много пауз, а так будет непрерывный чемпионат где‑то с апреля по октябрь.

Я думаю, давно нужно было вернуться к этой системе. Все скандинавские страны играют по ней. А мы просто в свое время по глупости перешли на "осень-весну". Сейчас, может быть, начнут со Второй лиги, а потом, как знать, возможно, и Первая лига, и РПЛ вернутся к весне-осень», — приводит слова Тарханова «Матч ТВ».

Напомним, новым президентом ФНЛ был избран Наиль Измайлов.