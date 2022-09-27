Сборная Косово разгромила Кипр, Греция обыграла Северную Ирландию

на своем поле принимала сборнуюв рамках 6-го тура Лиги Наций. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Димитриос Пелькас, Георгиос Масурас и Петрос Манталос, у гостей гол забил Шейн Лейвери.

Греция заняла первое место в группе 2 Лиги С набрав 15 очков, а Северная Ирландия осталась на последнем месте с 5-ю баллами в активе.

В параллельном матче группы Косово на своем поле разгромило сборную Кипра со счетом 5:1.

Сборные Косово и Кипра сохранили свои места в Лиге С, заняв второе и третье место в турнирной таблице группы 2 Лиги С.