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    Сборная Косово разгромила Кипр, Греция обыграла Северную Ирландию

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    Греция на своем поле принимала сборную Северной Ирландии в рамках 6-го тура Лиги Наций. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев.

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    В составе победителей отличились Димитриос Пелькас, Георгиос Масурас и Петрос Манталос, у гостей гол забил Шейн Лейвери.

    Греция заняла первое место в группе 2 Лиги С набрав 15 очков, а Северная Ирландия осталась на последнем месте с 5-ю баллами в активе.

    В параллельном матче группы Косово на своем поле разгромило сборную Кипра со счетом 5:1.

    Сборные Косово и Кипра сохранили свои места в Лиге С, заняв второе и третье место в турнирной таблице группы 2 Лиги С.

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