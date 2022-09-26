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    Юран: Карпину нужно определиться — работать либо в клубе, либо в сборной

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    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о перспективах сборной России в связи с отстранением от международных турниров.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    Ранее стало известно, что сборную России не допустят к участию в жеребьевке группового этапа Евро-2024.

    «Сборной в любом случае нужен тренер. Жизнь не заканчивается — все это какие-то временные моменты. Сборная должна играть контрольные матчи, как и должна собирать футболистов в национальную команду. Сейчас самое время, чтобы прокрутить молодежь, которой много — и определиться. Как у нас чемпионат Европы — сразу паника, чемпионат мира — сразу паника. То не можем защитников найти, то еще чего-то не можем найти. Сейчас сборная должна быть и делать как можно больше контрольных матчей.

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    • Что касается Карпина, то мое личное мнение: тренер должен работать либо в клубе, либо в сборной. Все равно где-то конфликт интересов. Главный тренер команды должен охватывать чемпионаты, когда идут туры. Помощники — это хорошо, но они должны непосредственно смотреть. Однозначно нужно определиться: работать или в сборной, или в клубе», — приводит слова Юрана «Чемпионат».

    Напомним, Карпин совмещает посты в «Ростове» и сборной России. Его контракт с национальной командой рассчитан до конца 2022 года.

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