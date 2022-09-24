Сборная Аргентины разгромила Гондурас, Месси оформил дубль

Лионель Месси Фото: twitter.com/Argentina
Игра, состоявшаяся на стадионе в Майами, завершилась со счетом 3:0 в пользу аргентинцев.
В составе Аргентины дважды отличился Лионеоль Месси. На 45-й минуте капитан «альбиселесте» реализовал пенальти, а на 69-й забил с игры.
Автором еще одного гола стал Лаутаро Мартинес (16).
28 сентября сборная Аргентины проведет товарищеский матч с Ямайкой. Игра состоится в Нью-Джерси.
Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
Аргентина — Гондурас 3:0
Голы: 1:0 Лаутаро Мартинес (16'), 2:0 Лионель Месси (пенальти) (45 + 2'), 3:0 Лионель Месси (69') Аргентина: Херонимо Рульи, Науэль Молина, Херман Песселья (Неуэн Перес, 65'), Лисандро Мартинес, Николас Тальяфико, Родриго Де Пауль (Alexis MacAllister, 72'), Леандро Паредес (Enzo Jeremias Fernandez, 64'), Джовани Ло Чельсо (Анхель Корреа, 72'), Лионель Месси, Лаутаро Мартинес (Julian Alvarez, 46'), Алехандро Гомес (Тьяго Альмада, 54') Гондурас: Rigoberto Rivas (Luis Palma, 46'), Ромель Киото (Bryan Rochez, 82'), Энди Нахар (Edwin Solano, 62'), Эктор Кастельянос (Джозеф Росалес, 76'), Deybi Flores, Кервин Арриага (German Mejia, 76'), Omar Elvir (Франсиско Флорес, 82'), Carlos Melendez, Дениль Мальдонадо, Raul Santos, Луис Лопес