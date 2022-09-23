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    Ван Гал: Не пропустить в игре против Левандовски и Милика — это очень позитивный момент

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    Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал прокомментировал победу над Польшей (2:0) в пятом туре группового этапа Лиги наций.

    Луи ван Гал
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    Луи ван Гал

    «Это было серьезным испытанием для нас, поскольку мы играли против таких топовых нападающих, как Левандовски и Милик, но мы прошли это испытание с очень хорошим результатом.

    Я очень доволен тем, как мы сыграли сегодня вечером. Мы доминировали и играли так, как я хотел, чтобы мы играли.

    Я сказал своим игрокам, что хочу от них большего давления в целом — не только на нашей половине поля, но и на половине соперника. Они сделали это. Вот почему Польше было так трудно играть против нас.

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    • Я очень доволен тем, как мы играли в обороне. Не пропустить в игре против Левандовски и Милика — это нечто очень позитивное», — приводит слова ван Гала официальный сайт УЕФА.

    В заключительном матче Нидерланды встретятся на своем поле с Бельгией. В этой игре определится участник финальной стадии Лиги наций. Команду ван Гала устроит даже ничья.

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