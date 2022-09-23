Ван Гал: Не пропустить в игре против Левандовски и Милика — это очень позитивный момент

Главный тренер сборной Нидерландовпрокомментировал победу над(2:0) в пятом туре группового этапа Лиги наций.

«Это было серьезным испытанием для нас, поскольку мы играли против таких топовых нападающих, как Левандовски и Милик, но мы прошли это испытание с очень хорошим результатом.

Я очень доволен тем, как мы сыграли сегодня вечером. Мы доминировали и играли так, как я хотел, чтобы мы играли.

Я сказал своим игрокам, что хочу от них большего давления в целом — не только на нашей половине поля, но и на половине соперника. Они сделали это. Вот почему Польше было так трудно играть против нас.

Я очень доволен тем, как мы играли в обороне. Не пропустить в игре против Левандовски и Милика — это нечто очень позитивное», — приводит слова ван Гала официальный сайт УЕФА.

В заключительном матче Нидерланды встретятся на своем поле с Бельгией. В этой игре определится участник финальной стадии Лиги наций. Команду ван Гала устроит даже ничья.