Марко Ройс успеет восстановиться к Чемпионату Мира — 2022

Капитан дортмундской «Боруссии»избежал серьезной травмы, сообщает Bild

Игрок получил повреждение в матче 7-го тура Бундеслиги c «Шальке» (1:0). Травму Ройс получил на 32-й минуте матча с «Шальке», когда неудачно приземлился на землю и подвернул лодыжку, после чего немца унесли с поля на носилках.

У Ройса было выявлено повреждение внешней связки голеностопного сустава. Он пропустит три-четыре недели, после чего сможет возобновить тренировки.

В этом сезоне 33-летний полузащитник провел в бундеслиге 7 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.