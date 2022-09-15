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    «Шериф» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча второго тура Лиги Европы группы Е между молдавским «Шерифом» и «Манчестер Юнайтед»

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    Добро пожаловать в Кишинев, где лидер квартета Е «Шериф» примет неудачника первого тура — «Манчестер Юнайтед». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 19:45 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Шериф»

    Подопечные Степана Томаса не смогли пробиться в основную сетку Лиги чемпионов, проиграв в третьем квалификационном раунде чешской «Виктории» (1:2; 1:2). «Шериф» перекочевал в финальный этап отбора в Лигу Европы, где встретился с клубом «Пюник» из Армении. Оба матча завершились со счетом 0:0, а победителя пришлось выявлять в серии пенальти, где точнее были игроки молдавского клуба. В результате жеребьевки Лиги Европы «Шериф» попал в одну группу вместе с «Манчестер Юнайтед», «Реал Сосьедадом» и «Омонией». В первом туре коллектив Степана Томаса отправился на выезд в Никосию, где встретился с местной «Омонией». Шериф открыл счет уже на второй минуте, а во второй половине матча забил еще дважды, оформив крупную победу на старте турнира (3:0). Благодаря этому успеху молдавский клуб возглавил квартет Е.

    «Шериф» является единоличным лидером чемпионата Молдавии, набрав 17 очков после 7-ми туров. На счету клуба из Тирасполя 5 побед и 2 ничьи в текущем турнире. В предыдущем туре «Шериф» на домашнем стадионе переиграл «Милсами» (2:0).

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне не смог попасть в групповой этап Лиги чемпионов, заняв только шестое место в АПЛ. В Лиге Европы манкунианцы стартовали с поражения, уступив на «Олд Траффорд» «Реал Сосьедаду» со счетом 0:1. Исход встречи решил одиннадцатиметровый, назначенный за игру рукой в штрафной защитника «красных дьяволов» Мартинеса. На 59-й минуте игры к точке подошел полузащитник «Реал Сосьедада» Мендес и уверенно переиграл Де Хеа.

    В чемпионате Англии подопечные Эрика тен Хага занимают текущую шестую позицию. После двух поражений подряд на старте сезона манкунианцы не потеряли ни одного очка в течение четырех матчей, набрав максимальное количество очков (12). В своем последнем на данный момент матче АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома переиграл лидера турнира — лондонский «Арсенал»(3:1).

    Прямая речь

    Главный тренер «Шерифа» Степан Томас

    — «Манчестер Юнайтед» — самая известная команда в мире. Они не играли на этой неделе. Нам самим нужно готовиться и постараться использовать шансы, которые будут. Самое важное, как сыграем в обороне. У нас будут свои моменты. Их может быть не много, но надо использовать те маленькие шансы, которые появятся.

    Будет тяжело настроиться на игру? Нет, почему? Это большая мотивация играть против такой команды. Будет играть Роналду или нет. В прошлом году выиграли у «Реала». Сейчас у нас опытная команда.

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг

    — Мы должны выигрывать каждую игру. Когда вы проигрываете первую игру, вы должны выиграть вторую, так что мы знаем, в чем заключается наша задача. Завтра мы будем играть с сильной командой. Они обыграли «Реал» Мадрид и «Шахтер», и совершенно ясно, что они на это способны. Это серьезный и достойный соперник, и мы должны сделать все возможное для победы

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шериф» — «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 2.48.

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