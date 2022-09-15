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    На этот раз МЮ не оплошает

    «Шериф» — «Манчестер Юнайтед». Ставка (к. 2.48) и прогноз на футбол, Лига Европы, 15 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Шериф» — «Манчестер Юнайтед»
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    Бруну Фернандеш
    Матч 2 тура групповой стадии Лиги Европы группы E между «Шерифом» и «Манчестер Юнайтед» состоится 15 сентября в 19:45 мск. «Шериф» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа E 15 Сентября 2022 года
    Шериф
  • Тирасполь
    •  Шериф 19:45 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
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    «Шериф»

    Молдавский коллектив в первом же туре добыл разгромную победу над «Омонией». Благодаря счету 3:0 команда вышла на первое место и в случае сенсации может сделать серьезную заявку на дальнейшее продвижение по турниру.

    К матчу с «Ман Юнайтед» «Шериф» подошел с серией из трех побед. Помимо успеха в ЛЕ, у него было два удачных выступления в чемпионате Молдавии. Хозяева победили «Дачу» и «Милсами». В обоих случаях счет был 2:0.

    Коэффициенты матча Шериф — Манчестер Юнайтед

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    Напомним, что путевку в групповой раунд турнира «Шериф» получил через отборочный турнир, где в плей-офф он победил «Пюник» в серии пенальти.

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    В прошлом сезоне «Шериф» дошел до 1/16 финала ЛЕ, где проиграл «Браге» с общим счетом 2:3.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манкунианцы» показали, что этот турнир для них второстепенен. После серии неплохих результатов в АПЛ, Эрик тен Хаг решил провести ротацию, которая вылилась в поражение от «Реал Сосьедада» (0:1).

    Фиаско стало первым в сентябре для «Манчестер Юнайтед». Ранее «красные дьяволы» обыграли в АПЛ «Лестер» (1:0) и одержали блестящую победу над «Арсеналом» (3:1).

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    • Из основной обоймы футболистов голландскому наставнику будет не хватать Антони Марсьяля. Также под вопросом участие Донни ван де Бека.

    МЮ не проигрывает на выезде два поединка подряд, не имея пропущенных голов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры дают мало шансов хозяевам — 13.0 и 1.22 соответственно. На ничью котировка составляет 6.80.

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    В этот раз тен Хаг может позволить себе поставить основной состав, поскольку неделю в АПЛ пропустили. К тому же после поражения МЮ нужно набрать очки. Два поражения подряд уже не катит.

    Таким образом, прошлое фиаско ничего не значит. Должен выйти основной состав и все разрулить. «Шериф» ждет тяжелый матч, а также последствия в виде возможного крупного поражения. Ставка — победа МЮ и тотал больше 3.5 за 2.48.

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    «Шериф» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (2.48), статистика, коэффициенты матча 15.09.2022. Прогнозы на футбол. На этот раз МЮ не оплошает
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