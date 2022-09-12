Кварацхелия: Выступить в Лиге Чемпионов — мечта каждого игрока

Полузащитник «Наполи»рассказал, что думает о предстоящем матче группового турнира Лиги Чемпионов против «Рейнджерс».

«Выступить в Лиге чемпионов — мечта каждого игрока. Матч против "Ливерпуля" был особенным, и победа над одной из лучших команд Европы показывает, на что мы способны — не только победив, но показав такую игру.

ЛЧ только началась, но мы здесь, чтобы конкурировать. Результат матча с "Ливерпулем" нам понравился, но это ничего не значит для следующей игры с "Рейнджерс".

Они будут играть после поражения от "Аякса", и дома, на глазах у своих болельщиков, они захотят начать свою кампанию в Лиге чемпионов.

Мы знаем, что это будет непростое место, и там будет наэлектризованная атмосфера, но мы уверены, что сможем добиться результата», — цитирует Кварацхелию Daily Record.

В текущем розыгрыше итальянской Серии А грузинский полузащитник отметился четырьмя голами и одной результативной передачей в пяти матчах.

Матч между «Рейнджерс» и «Наполи», который должен был состояться 13 сентября, из-за смерти королевы Елизаветы II перенесен на среду, 14 сентября.