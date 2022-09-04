«Верона» — «Сампдория»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 5-го тура чемпионата Италииодержала домашнюю победу над— 2:1.

Счет в матче на 40-й минуте открыли гости — отличился нападающий Франческо Капуто.

Спустя четыре минуты «Верона» отыгралась — мяч был записан на вратаря «Сампдории» Эмиля Аудеро.

Победу хозяевам принес гол шотландского защитника Джоша Дойга в добавленное к первому тайму время.

Футбол. Италия. Серия А Верона — Сампдория 2:1 Голы: 0:1 Франческо Капуто (40'), 1:1 Эмиль Аудеро (автогол) (44'), 2:1 Josh Doig (45 + 3') Верона: Лоренцо Монтипо, Павел Давидович (Корай Гюнтер, 46'), Isak Hien, Diego Coppola, Филиппо Терраччано (Мартин Онгла, 88'), Иван Илич (Адриен Тамез, 73'), Мигел Велозу (Фабио Депаоли, 85'), Josh Doig, Тома Анри, Дарко Лазович, Кевин Ласанья (Yayah Kallon, 73') Сампдория: Франческо Капуто, Фабио Квальярелла (Маноло Габбьядини, 59'), Абдельхамид Сабири (Игнасио Пуссетто, 79'), Валерио Верре (Филип Джуричич, 59'), Роналду Виейра (Гонсало Вильяр, 72'), Томас Ринкон, Томмазо Ауджелло, Омар Коллей, Алекс Феррари, Бартош Берешиньски (Мехди Лери, 72'), Эмиль Аудеро Предупреждения: Абдельхамид Сабири (6'), Иван Илич (48'), Омар Коллей (61'), Тома Анри (62')

«Верона» записала в свой актив первую победу и с 5 очками расположилась на 13-м месте в таблице Серии А. «Сампдория» с 2 очками занимает 18-ю позицию.