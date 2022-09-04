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    «Болонья» сыграла вничью со «Специей», у Арнаутовича два мяча

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    В матче 5-го тура чемпионата Италии «Специя» на своем поле сыграла вничью с «Болоньей» — 2:2.

    Марко Арнаутович
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    Марко Арнаутович

    В составе гостей дубль оформил австрийский нападающий Марко Арнаутович, поразивший ворота на 6-й и 64-й минутах.

    За «Специю» отличился Симоне Бастони (45+2), еще один гол на 54-й минуте срезал мяч в свои ворота голландский хавбек «Болоньи» Йерди Схаутен.

    Футбол. Италия. Серия А
    Специя — Болонья 2:2
    Голы: 0:1 Марко Арнаутович (7'), 1:1 Симоне Бастони (45 + 2'), 2:1 Йерди Схаутен (автогол) (54'), 2:2 Марко Арнаутович (64') Специя: Бартломей Дронговский, Петко Христов, Якуб Кивёр, Димитриос Николау, Emil Holm (Leandro Sanca, 88'), Симоне Бастони (Mikael Ellertsson, 76'), Мехди Бурабья, Виктор Коваленко (Кевин Агудело, 64'), Аркадиуш Реца, M'bala Nzola, Emmanuel Gyasi (Якопо Сала, 88') Болонья: Марко Арнаутович, Риккардо Орсолини (Джошуа Зиркзее, 62'), Муса Бэрроу (Роберто Сориано, 62'), Хараламбос Ликояннис (Андреа Камбьязо, 76'), Йерди Схаутен, Никола Моро (Николас Домингес, 46'), Лоренцо Де Сильвестри, Джон Лукуми, Гари Медель (Никола Сансоне, 84'), Адама Сумаоро, Лукаш Скорупски Предупреждения: Emil Holm (38'), Симоне Бастони (56'), Якопо Сала (90 + 1'), Димитриос Николау (90 + 6'), Джошуа Зиркзее (90 + 6')

    «Специя» набрала 5 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице серии А. «Болонья» находится на 15-й позиции (3 очка).

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