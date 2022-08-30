СМИ: Кокорин близок к переходу в кипрский «Арис»

Нападающийв ближайшее время перейдет в кипрский, сообщает «Спорт-Экспресса»

По данным издания, переговоры между сторонами находятся на финальной стадии. Ожидается, что сделка будет оформлена не позднее 31 августа.

Кокорин либо перейдет в клуб из Лимасола на правах аренды, либо добьется расторжения контракта с «Фиорентиной» и подпишет договор с «Арисом» в качестве свободного агента.

С января 2021 года Кокорина принял участие в 11 матчах за флорентийцев и не отметился результативными действиями. В последний раз россиянин играл в Серии А 10 апреля.