СМИ: «Наполи» заинтересован в подписании Роналду

Итальянскийможет подписать форвардадо конца лета.

По данным Manchester Evening News, руководство клуба уже провело разговор с агентом футболиста Жорже Мендешем.

Как сообщает издание, неаполитанцы нацелены на подписание португальца на постоянной основе, однако готовы взять 37-летнего игрока в аренду, если не успеют договориться о полноценном трансфере.

По информации Джанлуки Ди Марцио, в итальянском клубе ожидают того, сможет ли Мендеш сделать конкретное предложение о переходе Роналду в «Наполи», а Виктора Осимхена — в «Манчестер Юнайтед».

Сообщалось, что манкунианцы готовы заплатить за нигерийца 100 миллионов евро и покрыть 85% зарплаты Роналду, если тот перейдет в «Наполи». Однако неаполитанцы хотят получить за Осимхена 130 миллионов евро.

На данный момент «Наполи» занимает в Серии А первое место с 7 очками. В Лиге чемпионов команда попала в группу с «Аяксом», «Ливерпулем» и «Рейнджерс».