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    СМИ: «Наполи» заинтересован в подписании Роналду

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    Итальянский «Наполи» может подписать форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду до конца лета.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    По данным Manchester Evening News, руководство клуба уже провело разговор с агентом футболиста Жорже Мендешем.

    Как сообщает издание, неаполитанцы нацелены на подписание португальца на постоянной основе, однако готовы взять 37-летнего игрока в аренду, если не успеют договориться о полноценном трансфере.

    По информации Джанлуки Ди Марцио, в итальянском клубе ожидают того, сможет ли Мендеш сделать конкретное предложение о переходе Роналду в «Наполи», а Виктора Осимхена — в «Манчестер Юнайтед».

    Сообщалось, что манкунианцы готовы заплатить за нигерийца 100 миллионов евро и покрыть 85% зарплаты Роналду, если тот перейдет в «Наполи». Однако неаполитанцы хотят получить за Осимхена 130 миллионов евро.

    На данный момент «Наполи» занимает в Серии А первое место с 7 очками. В Лиге чемпионов команда попала в группу с «Аяксом», «Ливерпулем» и «Рейнджерс».

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