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    «Реал» вырвал выездную победу у «Эспаньола»

    «Эспаньол» — «Реал»: счет матча 1:2, обзор голов

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    Мадридский «Реал» одержал выездную победу над «Эспаньолом» (2:1) в матче 3-го тура чемпионата Испании.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 12-й минуте. Тчуамени сыграл в стенку со своим партнёром, получил обратную передачу и быстро низом покатил в штрафную на Винисиуса — тот с её угла отлично набежал в центр и ударом в касание открыл счёт в матче.

    На 43-й минуте Хоселу получил мяч в штрафной «Реал» и первым ударом не смог переиграть Куртуа. От бельгийского голкипера мяч отскочил точно в спину Милитао, а от него уже на ногу Хоселу, и этим рикошетом нападающий хозяев смог воспользоваться в полной мере, со второй попытки восстановив равновесие в счёте.

    На 88-й минуте Родриго исполнил роскошный заброс на дальний угол вратарской «Эспаньола», откуда набежавший Бензема в касание переправил мяч под самую штангу.

    А в компенсированное время Себальос, проталкивая мяч на Родриго, получил по ногам от вратаря «Эспаньола» Лекома у штрафной хозяев.

    Леком получил прямую красную карточку за фол, а так как замен у каталонцев больше не осталось Кабрера вынужден натянуть вратарский свитер.

    Карим Бензема ударом со штрафного направил мяч во вратарский угол — Кабрера лишь взглядом проводил мяч.

    Футбол. Испания. Примера
    Эспаньол — Реал Мадрид 1:3
    Голы: 0:1 Винисиус Жуниор (12'), 1:1 Хоселу (43'), 1:2 Карим Бензема (88'), 1:3 Карим Бензема (90 + 10') Эспаньол: Бенжамен Леком, Оскар Хиль, Фернандо Калеро, Леандро Кабрера, Бриан Оливан, Эдуардо Экспозито (Dani Gomez, 89'), Vinicius de Souza Costa (Кейди Баре, 69'), Ruben Sanchez Saez, Серхи Дардер, Хавьер Пуадо (Nicolas Melamed Ribaudo, 78'), Хоселу Реал Мадрид: Винисиус Жуниор, Карим Бензема, Федерико Вальверде (Родриго, 58'), Тони Кроос (Даниель Себальос, 81'), Орельен Чуаэми, Лука Модрич (Эдуардо Камавинжа, 58'), Давид Алаба, Антонио Рюдигер, Эдер Милитао, Лукас Васкес (Даниэль Карвахаль, 85'), Тибо Куртуа Удаление: Бенжамен Леком (90 + 6')

    После этого матча «Реал» с 9 очками занимает первое место в турнирной таблице Примеры, «Эспаньол» с одним очком — на 16-й строчке.

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