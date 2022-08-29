«Эспаньол» — «Реал»: счет матча 1:2, обзор голов

Счет в матче был открыт на 12-й минуте. Тчуамени сыграл в стенку со своим партнёром, получил обратную передачу и быстро низом покатил в штрафную на Винисиуса — тот с её угла отлично набежал в центр и ударом в касание открыл счёт в матче.
На 43-й минуте Хоселу получил мяч в штрафной «Реал» и первым ударом не смог переиграть Куртуа. От бельгийского голкипера мяч отскочил точно в спину Милитао, а от него уже на ногу Хоселу, и этим рикошетом нападающий хозяев смог воспользоваться в полной мере, со второй попытки восстановив равновесие в счёте.
На 88-й минуте Родриго исполнил роскошный заброс на дальний угол вратарской «Эспаньола», откуда набежавший Бензема в касание переправил мяч под самую штангу.
А в компенсированное время Себальос, проталкивая мяч на Родриго, получил по ногам от вратаря «Эспаньола» Лекома у штрафной хозяев.
Леком получил прямую красную карточку за фол, а так как замен у каталонцев больше не осталось Кабрера вынужден натянуть вратарский свитер.
Карим Бензема ударом со штрафного направил мяч во вратарский угол — Кабрера лишь взглядом проводил мяч.
После этого матча «Реал» с 9 очками занимает первое место в турнирной таблице Примеры, «Эспаньол» с одним очком — на 16-й строчке.