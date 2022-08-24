Наби Кейта может перейти из «Ливерпуля» в «Боруссию Д»

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Гвинеипопал в сферу интересов дортмундской «Боруссии», сообщает Mirror

По информации источника, в сделку может быть включён полузащитник немецкой команды Джуд Беллингем. Ранее «Ливерпуль» проявлял интерес к футболисту дортмундского клуба.

Напомним, Кейта в нынешнем сезоне провёл на поле лишь пять минут в матче за Суперкубок Англии с «Манчестер Сити» (3:1). В играх английской Премьер-лиги (АПЛ) с «Фулхэмом» (2:2) и «Манчестер Юнайтед» (1:2) он оставался вне заявки, но был в запасе в матче 2-го тура чемпионата страны с «Кристал Пэлас» (1:1), но на поле не вышел.